丟臉！央視轉播田徑世錦賽切掉日本選手鏡頭 中網友狠嗆沒格局

日本東京2025田徑世界錦標賽男子4×100公尺接力決賽，中國《央視》轉播時切掉介紹日本選手的畫面。（美聯社）

〔即時新聞/綜合報導〕日本東京2025田徑世界錦標賽，21日舉行男子4×100公尺接力決賽，孰料中國《央視》轉播時，竟然在賽前介紹選手時切掉日本隊的畫面，中國網友見狀紛紛砲轟這種行為毫無格局。

《央視》在日本選手賽前介紹時讓觀眾看雨景。（圖擷自bilibili）

從《央視》轉播畫面可以看到，當時正依序介紹男子4×100公尺接力參賽隊伍，鏡頭也一一對準了選手，分別是第9跑道的德國隊、第8跑道的荷蘭隊、第7跑道美國隊、第6跑道迦納隊、第5跑道加拿大隊，但到了第4跑道日本隊時，鏡頭就切掉讓觀眾欣賞雨景。

中國網友對此相當傻眼，痛斥中國在比賽沒贏日本，反倒是轉播贏了；還有人諷刺地表示，如果真的要那麼「愛國」的話，那又何必派選手去參加東京田徑世錦賽；部分網友則狠酸中國自詡是泱泱大國，卻做出這種行為，完全可以說是小家子氣了。

田徑世錦賽男子4×100公尺接力，最終由美國隊37.29秒摘金、加拿大隊37.55秒奪銀、荷蘭隊37.81秒拿下銅牌，日本隊則以38.35秒排在第6名。

