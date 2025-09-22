MLB》國西龍頭還有戲！小塔提斯達成150轟 教士2連勝緊追宇宙道奇

小塔提斯。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕教士今以3：2擊敗全聯盟戰績第二爛的白襪，收下2連勝，持續緊追國聯西區龍頭道奇。

教士在2上發起攻勢，1出局一三壘有人時，白襪牽制失誤送分，後續柯朗沃斯（Jake Cronenworth）敲適時安打，教士單局搶下2分。

教士球星小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）3上炸出中左外野陽春砲，擊球初速111.7英哩、飛行距離432英呎，助隊再添1分。這是小塔提斯本季第23轟，同時達成生涯150轟里程碑。

教士前6局讓白襪掛蛋，不過第7局牛棚丟2分，讓比賽出現懸念，教士8、9局交給佩雷塔（Wandy Peralta）與蘇亞雷斯（Robert Suarez）把關，順利守成。

教士贏球後，加上同日道奇輸球，雙方勝差縮小變3場，教士仍保有爭取國聯西區龍頭的機會。

Fernando Tatis Jr. hits a LONG homer for No. 23 pic.twitter.com/YhRVSZkaK7 — MLB （@MLB） September 21, 2025

