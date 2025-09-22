MLB》太神了！史上最會轟捕手羅里狂炸58轟 逼近「法官」霸業M4

羅里。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕水手重砲鐵捕羅里（Cal Raleigh）轟不停，今天敲出本季第58轟，連續2天炸裂，率隊以7：3擊垮太空人，收下4連勝。

羅里此役在2上棒打亞歷山大（Jason Alexander），鎖定一顆外角低變速球，敲出右外野2分砲，擊球初速107.6英哩、飛行距離351英呎，助隊擴大分差。水手該局火力全開，克勞佛（J.P. Crawford）貢獻一發滿貫砲，單局爆打7分奠定勝基。

羅里目前已累積58轟，穩居大聯盟全壘打王寶座，他也繼續堆高史上捕手單季最多轟、史上左右開弓打者單季最多轟、隊史單季最多轟三大紀錄。

值得一提的是，過往美聯單季最多轟紀錄，是由洋基重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）在2022年締造的62轟，如今羅里只差4轟就能追平。

水手在關鍵系列賽橫掃太空人，目前以87勝69敗，暫居美聯西區龍頭。

HE'S GOT 58!



Cal Raleigh is unreal! pic.twitter.com/CYmzPHqdBc — MLB （@MLB） September 21, 2025

