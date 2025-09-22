MLB》中職傳奇張泰山開球 響尾蛇隊「台灣日」圓滿落幕

張泰山開球。（帕菲克國際運動行銷提供）

〔記者林宥辰／綜合報導〕第二屆亞利桑那響尾蛇台灣日在美國時間9月20日（台灣時間9月21日上午）順利圓滿落幕。現場超過1500名購買台灣日套票的熱情台灣球迷嗨翻全場。終場在超過3萬5000名觀眾的見證下，響尾蛇在主場獲得勝利。

賽前，中華航空總經理率先擔任開球嘉賓，為這場台美交流盛宴揭開序幕。隨後，中職傳奇球星張泰山為台灣日開出漂亮好球。泰山的親民態度，不論簽名或合照都來者不拒，為球迷們留下深刻而美好的回憶。主辦方特邀請到美國當地阿帕契原住民部落的貴賓進到球場包廂看球，並與台灣貴賓進行文化交流。

本次活動的另一大亮點，莫過於專屬台灣日球衣所形成的壯觀「球衣海」。球衣特別採用響尾蛇隊的主場球衣樣式，並在右手臂繡上國旗，背後繡上「TAIWAN」及代表「發」的幸運數字8，讓許多球迷大喊「光是球衣就值回票價！」這片團結的景象，展現出台灣人強大的凝聚力與氣勢。

台灣文化主題攤位區充滿滿滿的台灣味！大魯閣集團不只在賽前向球迷們熱情分享台灣獨有的打擊場文化，更邀請大家憑「台灣日」球票，到亞利桑那州梅薩的門市親身體驗揮棒快感。這裡不只是打擊場，更是專屬於台灣人的共同回憶基地，讓在地台灣朋友能帶著親友一起重溫的台灣棒球味。大魯閣同時也宣布，將於下個月在錢德勒開出新據點，持續積極在美國推廣來自台灣的運動休閒產業。

而交通部觀光署駐洛杉磯辦事處長期透過粉絲專頁「Tour Taiwan - America」向美國民眾推廣台灣觀光之美，也將小朋友喜愛的蛇年DIY燈籠、台灣尚勇徽章及精美的觀光旅遊文宣帶到台灣日現場與全場球迷分享，並向全場觀眾宣傳台灣觀光旅遊資訊。同時，大鳳凰城台美商會、僑委會、中華航空、鳳凰城中文學校等也共襄盛舉，讓當地的台灣朋友們體驗到濃濃的台灣文化特色。

本次台灣日活動在熱鬧的氣氛中圓滿落幕，參與人數比去年增加了超過一倍，再次突破球團的預期。主辦單位感謝所有到場支持的球迷，也特別感謝響尾蛇球團、大鳳凰城台美商會、大魯閣集團、交通部觀光署、僑委會等合作夥伴的支持與協助，共同為大家留下一個美好的台灣日回憶。

