體育 棒球 MLB

MLB》到底怎麼接到的？國民外野手楊恩超狂踢球補救、還沒收9局追平轟

2025/09/22 10:35

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕國民今日作客花旗球場（Citi Field）迎戰大都會的比賽，擔任中外野手的楊恩（Jacob Young）先是靠著「踢球」補救接殺，最後甚至還在9局沒收大都會可能形成的追平轟，兩度上演不可思議的精采美技。

比賽來到5局下半，大都會首名打者貝堤（Brett Baty）相中紅中速球，紮實打成中外野的深遠飛球，楊恩持續向後退並小跳躍轉身接球，但球進到手套後未接穩並撞到牆反彈出來，不過楊恩在球落地前竟然用右腳順勢將球往上踢，最後接進手套完成不可思議的接殺。

然而精采的美技守備不只這一次，9局下半大都會落後1分，阿瓦瑞茲（Francisco Alvarez）咬中直球，掃成中左外野方向深遠分球，看似要過牆形成追平比數的全壘打，但楊恩今天再次大顯神威，反手跳躍成功攔截飛球，接到的當下自己也非常振奮，經過電視輔助判決後仍維持原判，澆熄大都會的反攻氣焰。

根據《Baseball Savant》的數據顯示，貝提與阿瓦瑞茲的飛球在大聯盟30座球場中，分別有22座與12座球場會形成全壘打，賽後楊恩受訪提到今天在外野的兩次美技，他坦言「沒有什麼比讓現場40000名觀眾安靜還要來的更棒。」

國民本場比賽最終以3：2的比數擊敗大都會，使得大都會目前戰績來到80勝76敗，另外同樣也在爭奪外卡的紅人今日完封小熊，使得現在兩隊以相同戰績並列國聯外卡第3。

楊恩。（美聯社）楊恩。（美聯社）

