晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》搶外卡卻被國民反咬兩口 大都會主帥仍信心：我們可以做到

2025/09/22 11:16

大都會今天又輸國民，近期吞下2連敗。（法新社）大都會今天又輸國民，近期吞下2連敗。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕例行賽步入尾聲，外卡門票爭奪進入白熱化，近況不佳的大都會目前正在力拚國聯外卡3，不過對國民的系列賽又「翻車」，今天主場2比3輸球後吞下對戰2連敗，戰績與紅人相同並列國聯外卡第3名。

大都會近期與確定沒有季後賽的國民進行3連戰，不過首戰贏球後被反咬兩口，包含今天後兩戰皆吞敗，同時紅人拉出一波5連勝，兩隊目前皆為80勝76敗，並列國聯外卡第3，且紅人握有對戰優勢，如戰績相同將由紅人取得外卡資格。

輸球後大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）受訪表示，他對於球隊仍有信心，他相信隊上的老將一定多少遇過相似狀況，球隊過去也遇過一樣危機，但仍相信年輕人會跳出來、球隊可以扭轉頹勢，「如果有人可以做到的話，那就是我們。」

「我們必續繼續前進，我們還有6場比賽，事情還有很多變數，這就是我們現在面臨的。」門多薩說道。

明星游擊手林多（Francisco Lindor）則表示，球隊還是要找到贏球的方法，他們讓自己陷入這個狀況，所以必須自己想辦法找到出路。

大都會目前剩下兩個3連戰，分別對小熊以及馬林魚，紅人同樣剩兩個3連戰，對手為海盜、釀酒人，美國媒體《ESPN》預測，大都會有63.2%的機率進入季後賽，高於紅人的31.5%。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中