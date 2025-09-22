MLB》搶外卡卻被國民反咬兩口 大都會主帥仍信心：我們可以做到

大都會今天又輸國民，近期吞下2連敗。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕例行賽步入尾聲，外卡門票爭奪進入白熱化，近況不佳的大都會目前正在力拚國聯外卡3，不過對國民的系列賽又「翻車」，今天主場2比3輸球後吞下對戰2連敗，戰績與紅人相同並列國聯外卡第3名。

大都會近期與確定沒有季後賽的國民進行3連戰，不過首戰贏球後被反咬兩口，包含今天後兩戰皆吞敗，同時紅人拉出一波5連勝，兩隊目前皆為80勝76敗，並列國聯外卡第3，且紅人握有對戰優勢，如戰績相同將由紅人取得外卡資格。

輸球後大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）受訪表示，他對於球隊仍有信心，他相信隊上的老將一定多少遇過相似狀況，球隊過去也遇過一樣危機，但仍相信年輕人會跳出來、球隊可以扭轉頹勢，「如果有人可以做到的話，那就是我們。」

「我們必續繼續前進，我們還有6場比賽，事情還有很多變數，這就是我們現在面臨的。」門多薩說道。

明星游擊手林多（Francisco Lindor）則表示，球隊還是要找到贏球的方法，他們讓自己陷入這個狀況，所以必須自己想辦法找到出路。

大都會目前剩下兩個3連戰，分別對小熊以及馬林魚，紅人同樣剩兩個3連戰，對手為海盜、釀酒人，美國媒體《ESPN》預測，大都會有63.2%的機率進入季後賽，高於紅人的31.5%。

