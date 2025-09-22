晴時多雲

MLB》18年職棒生涯畫下休止符？老虎今宣布釋出41歲老將摩頓

2025/09/22 11:47

摩頓。（資料照，美聯社）摩頓。（資料照，美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕底特律老虎隊在今天宣布，選擇將陣中41歲老將摩頓（Charlie Morton）給指定讓渡，並在最後將其釋出。

摩頓自2008年初登大聯盟後，至今已經歷18年大聯盟賽季，2018與2019年曾入選明星賽，並在2019年投出生涯最佳賽季，當時在光芒出賽33場，194.2局投球飆出240次三振，戰績16勝6敗，防禦率3.05，ERA+高達144，季後在塞揚獎的票選上排名第3，僅次於當時還在太空人的韋蘭德（Justin Verlander）與柯爾（Gerrit Cole）。

摩頓今年季前與金鶯1年總值1500萬美元（約新台幣4.5億）的合約，為球隊出賽23場（17場先發），戰績7勝8敗、防禦率5.42表現並不出色，在交易大限前選擇將他送往老虎換來左投艾許曼（Micah Ashman），只不過摩頓即便轉隊也無法繳出優異成績，9場的出賽皆擔任先發，拿下2勝3敗、防禦率是偏高的7.09。

此外，摩頓在季後賽的經驗相當豐富，一共7年球季有加入過季後賽的行列，總計18場的出賽（1場後援），繳出7勝5敗，防禦率3.60的成績，並在2017與2021年分別為太空人與勇士奪下世界大賽冠軍，可惜今年10月份有望繼續拚戰的老虎，最終選擇捨棄這位沙場老將，生涯18年的職棒生涯能否延續仍是未知數。

