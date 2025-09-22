NBA》「你覺得油頭會幫詹皇嗎？」 匿名高層直言湖人搶不到威金斯

湖人傳出有興趣交易威金斯，但熱火沒計畫放人。（資料照，美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕隨著季前訓練營腳步接近，聯盟中仍有補強謠言傳出，近期湖人有興趣交易熱火前鋒威金斯（Andrew Wiggins）的傳聞又浮上檯面，不過聯盟中有高層認為，熱火絕對不會完成這筆交易。

聯盟中有位匿名高層告訴《Lakers Daily》，他認為熱火絕對不會把威金斯送去熱火，因為熱火總裁「油頭」萊利（Pat Riley）不會想幫助「詹皇」詹姆斯（LeBron James），如果交易成真的話，他反而會感到非常訝異。

請繼續往下閱讀...

「你真的覺得萊利會幫詹姆斯一把嗎？他對於詹姆斯離開邁阿密仍耿耿於懷，我不認為這件事會發生。」該位高層表示。

熱火為詹姆斯生涯第2支球隊，當年轉隊前還上演經典大戲「The Decision」，和魏德（Dwyane Wade）、波許（Chris Bosh）組成3巨頭，並且在2011年至2013年寫下2連霸。不過詹姆斯在熱火待了4季後，於2014年重返騎士。

日前《Clutch Points》記者西格爾（Brett Siegel）曾指出，熱火傾向留住威金斯，開季打過幾個月之後才決定是否放上交易市場，同時熱火對於威金斯的要價也很高，是目前湖人沒辦法提供的價碼。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法