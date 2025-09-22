晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》拚200轟前夕遭逢大傷！ 38歲張志豪不言退宣告動刀休養

2025/09/22 14:47

張志豪。（資料照，記者陳逸寬攝）張志豪。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕中信兄弟張志豪本季最後一次一軍出賽是8月28日，隨即下二軍。中信兄弟球團今宣告，該日一軍賽事過程中，張志豪因滑壘不慎導致右膝不適，並於翌月至二軍接受近一步的檢查與測試。經過檢查後，確認為右膝十字韌帶撕裂傷，在經過與主治醫師以及球團討論後，決定進行韌帶重建手術。球團也將全力協助張志豪手術後的復健規劃，期待在傷勢恢復後，張志豪能夠再次回到賽場上為中信兄弟持續奮戰。

現年38歲的張志豪，是中信兄弟倚重的資深球員，近年來仍以不輕言服輸的堅持態度，帶領著團隊年輕小將們向前邁進。在本季8月28日的一軍例行賽事中，張志豪在一次的滑壘過程，不慎弄傷右膝十字韌帶，在經過防護團隊安排張志豪到醫院進行核磁共振（MRI）檢查後，確定為右膝十字韌帶撕裂傷。

在經由與教練團、主治醫師及防護團隊討論後，張志豪決定進行右膝十字韌帶重建手術，並在家人的協助下，已於近期完成手術進行休息養傷。

張志豪今年僅在一軍出賽32場、打擊率1成83，本季僅累積1轟、生涯180轟，距離200轟生涯里程碑尚有20轟的差距。

中信兄弟球團表示，球團會全力協助張志豪給予各方面的支持，期待未來一年能夠積極復健，回歸球場繼續帶領著年輕小將們，為中信兄弟拚出每一場精彩勝利！

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中