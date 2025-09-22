晴時多雲

亞錦賽》林盛恩4局飆10K 台灣隊扣倒巴勒斯坦

2025/09/22 15:03

林盛恩。（棒協提供）林盛恩。（棒協提供）

廖志軒／核稿編輯

〔記者吳清正／綜合報導〕亞錦賽今天在中國平潭開打，台灣隊首戰巴勒斯坦，林盛恩先發4局無失分、無安打，飆出10次三振，，林雨力和路陳孝允演出3安猛打賞，14:0大勝，提前於7局結束比賽。

效力紅人隊1A的林盛恩一開賽連投2次四壞球，前11球只有1個好球。度過開局的亂流後，林盛恩大展K功。

林盛恩以連3次三振結束第1局，第2局投出觸身球後，再連續三振5個打者，第5局再連飆3次三振。在林盛恩強力壓制下，巴勒斯坦只有1球打進場內。

中信兄弟盧孟揚第5局登板，連續解3三名打者，味全龍李致霖中繼1局，投出2次三振、1次四壞球，第7局台灣隊換上王宇傑，2出局後巴勒斯坦打出唯一的安打。

台灣隊共擊出17支安打，共有11名打者安打、10人有打點，林雨力3打數都安打，打下3分打點，陳孝允4打數3安打、1打點，高育瑋2安打、2打點。

第1局台灣隊潘俊宇三壘打帶動攻勢，高育瑋二壘打和楊振裕一壘打各攻下1分；第2局林雨力和陳孝允都安打並盜壘，潘俊宇滾地球換回第3分。

第4局台灣隊連打11人次，靠著3次四壞球和林雨力、陳孝允、潘俊宇、陳敏賜、蔡智榆的安打攻下7分，將比數拉開到10:0，林雨力和陳孝允單局2安打。

第5局巴勒斯坦投出3次四死球，李亦崴高飛犧牲打再下一城。第6局台灣隊先靠觸身球上壘，陳聖賢、陳致語、黃柏叡安打攻下3分，比數來到14:0。

