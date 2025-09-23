孫易磊先發對樂天、亞錦賽台韓大戰 今日賽事預告與轉播

孫易磊。（資料照，西日本新聞社提供）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

今天大聯盟有2場轉播分別是釀酒人對教士以及紅雀對巨人的D-live，例行賽邁向尾聲，季後賽的卡位戰持續進行中，請球迷準時鎖定。

中職今天有3場比賽，統一獅在澄清湖球場面對富邦悍將；味全龍在天母對樂天；台鋼則作客洲際球場對決兄弟。亞錦賽昨日台灣靠著林盛恩4局10K好投領先，以14：0扣倒巴勒斯坦，今天將上演台韓大戰，請球迷不要錯過！

台灣好手孫易磊預計在明天代表日本火腿先發對戰樂天金鷲，生涯第2次獲得一軍先發機會的他能否繳出好表現呢？請球迷準時鎖定。

MLB

09：40 釀酒人VS教士 愛爾達體育1台、緯來體育

09：45 紅雀VS巨人 D-LIVE 愛爾達體育1台

中職

18:30 富邦VS統一 愛爾達體育1台

18:30 樂天VS味全 愛爾達體育2台

18:30 台鋼VS中信兄弟 緯來育樂

NFL

08：10 底特律獅VS烏鴉 愛爾達體育3台

2025亞洲棒球錦標賽

18：20 南韓VS台灣 緯來體育、華視、緯來精采

日職

13：00 樂天VS日本火腿 DAZN1

17：00 西武VS羅德 DAZN2

