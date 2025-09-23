晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球

孫易磊先發對樂天、亞錦賽台韓大戰 今日賽事預告與轉播

2025/09/23 06:45

孫易磊。（資料照，西日本新聞社提供）孫易磊。（資料照，西日本新聞社提供）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

今天大聯盟有2場轉播分別是釀酒人對教士以及紅雀對巨人的D-live，例行賽邁向尾聲，季後賽的卡位戰持續進行中，請球迷準時鎖定。

中職今天有3場比賽，統一獅在澄清湖球場面對富邦悍將；味全龍在天母對樂天；台鋼則作客洲際球場對決兄弟。亞錦賽昨日台灣靠著林盛恩4局10K好投領先，以14：0扣倒巴勒斯坦，今天將上演台韓大戰，請球迷不要錯過！

台灣好手孫易磊預計在明天代表日本火腿先發對戰樂天金鷲，生涯第2次獲得一軍先發機會的他能否繳出好表現呢？請球迷準時鎖定。

MLB

09：40 釀酒人VS教士 愛爾達體育1台、緯來體育
09：45 紅雀VS巨人 D-LIVE 愛爾達體育1台

中職

18:30 富邦VS統一 愛爾達體育1台
18:30 樂天VS味全 愛爾達體育2台
18:30 台鋼VS中信兄弟 緯來育樂

NFL

08：10 底特律獅VS烏鴉 愛爾達體育3台

2025亞洲棒球錦標賽

18：20 南韓VS台灣 緯來體育、華視、緯來精采

日職

13：00 樂天VS日本火腿 DAZN1
17：00 西武VS羅德 DAZN2

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中