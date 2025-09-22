晴時多雲

體育 籃球 學生籃球

U16女籃亞洲盃》20分領先險花光 台灣隊擋住南韓反撲開紅盤

2025/09/22 16:04

U16台灣女籃代表隊張雨瞳。（取自FIBA官網）U16台灣女籃代表隊張雨瞳。（取自FIBA官網）

〔記者盧養宣／綜合報導〕U16女籃亞洲盃今在馬來西亞點燃戰火，台灣隊靠次節35：11的攻勢，並在易籃後擋住南韓反撲，以88：83在小組賽首戰開出紅盤，搶下晉級4強的關鍵1勝。

U16女籃上屆拿下第4名，獲得台灣史上第一張U17女籃世界盃門票，本屆由在JHBL民族實中總教練許秀勉領軍，預賽與南韓、菲律賓及澳洲同為A組，小組龍頭將直接晉級四強，分組2、3名則進行四強資格賽。

台灣隊上屆在預賽對決南韓以85：81拿下勝利，今希望能延續氣勢，首節打完以20：24些微落後的台灣隊，第二節攻守兩端都更加進入狀況，打出一波20：3的一波流反超。

台灣女將乘勝追擊，逐漸拉開比分，高子喬在第二節結束前出手飆進壓哨大號三分彈，助隊打完上半場取得55：35大幅領先，林念臻攻下全隊最高15分，高子喬與張雨曈都有12分進帳，台灣隊防守端表現出色，上半場就送出12次抄截，靠製造對手失誤拿下24分，禁區得分也以30：12優於南韓。

易籃後，台灣隊靠著林念臻、張雨曈輪流得手，持續保有雙位數領先，帶著74：60優勢進入決勝節，持續緊咬比分的南韓末節以10：2攻勢展開反撲，台灣隊則陷入得分乾旱，在最後1分鐘被對手追到只剩2分差，高子喬在倒數17秒關鍵2罰都沒失手，但南韓隊隨後也把握住罰球，雙方再度回到2分差，台灣隊靠林念臻最後的3分打，以5分差帶走勝利。

台灣隊今4人得分超過雙位數，林念臻攻下全隊最高26分，另有9籃板，張雨瞳進帳21分，高子喬16分、7助攻、5抄截，馮佳萍拿10分。台灣女將今發揮團隊精神，傳出20次助攻，防守端也有不俗演出，整場有13次抄截、6阻攻，逼出南韓隊多達23次失誤。

U16台灣女籃代表隊高子喬。（取自FIBA官網）U16台灣女籃代表隊高子喬。（取自FIBA官網）
U16台灣女籃代表隊林念臻。（取自FIBA官網）U16台灣女籃代表隊林念臻。（取自FIBA官網）
U16台灣女籃代表隊。（取自FIBA官網）U16台灣女籃代表隊。（取自FIBA官網）

