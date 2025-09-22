晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》道奇季後賽多一個投手！ 美媒爆料有球隊不滿大谷翔平二刀流

2025/09/22 16:31

大谷翔平今年將會首次在季後賽實現投打二刀流。（美聯社）大谷翔平今年將會首次在季後賽實現投打二刀流。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊在前天順利晉級季後賽，目前將持續為國聯西區封王努力當中，根據《今日美國》記者南丁格爾（Bob Nightengale）報導，有球隊對於大谷翔平能夠以二刀流身分登場感到不滿。

報導指出，有球隊對於道奇因為大谷翔平身為二刀流球員，因此可以比其他隊伍多帶一名投手感到不滿。若大谷翔平是先發投手，他在投手身分退場時還能夠以指定打擊身分待在場上。

南丁格爾寫道，如果大谷翔平以指定打擊先發，然後從做為後援投手登板的話，若「後援大谷」退場，那「打者大谷」也會因此下場。目前唯一可以讓大谷翔平後援登板並持續打擊的方式，只有在他投手退場後，改為擔任外野手，不過大谷翔平自2021年後就再也沒有於外野登場過，南丁格爾指出，這就是為何大谷翔平不太可能在季後賽以後援投手登板的原因。

大聯盟二刀流球員規則在2020年實施，規定球員要在當季或者上一季達到門檻才能獲得，投、打的門檻分別是在大聯盟層級投至少20局，同時作為守備球員或者指定打擊出賽20場，每場至少3打席。獲得二刀流身分認定的球員，將可以不受投手名額限制登板投球。當時的改動就被認為是為大谷量身打造的「大谷條款」。

