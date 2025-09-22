桌球》鄭怡靜因傷退出中國大滿貫賽 世大運銀牌黃愉偼獲得遞補

世大運女單銀牌黃愉偼獲得遞補參加中國大滿貫賽。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／台北報導〕2025年WTT中國大滿貫賽9月25日（週四）將在北京展開資格賽，台灣一姐鄭怡靜繼上一站澳門冠軍賽因腳踝傷逝退賽後，也宣布退出中國大滿貫賽的女單、女雙及混雙3個項目，其中女單由今年摘下萊茵魯爾世大運銀牌的黃愉偼遞補。

世界排名15的鄭怡靜因腳踝韌帶拉傷退出澳門冠軍賽，上週在雲林全運會也忍痛放棄團體、單打，最終靠著意志力在女雙和混雙完成3連霸。

鄭怡靜原本在中國大滿貫賽要和老搭檔黃怡樺再度攜手，無奈因傷退賽，由澳洲組合吳佳木娃/康斯坦丁娜遞補參賽。鄭怡靜和林昀儒的混雙組合也被迫放棄，由美籍台裔小將陳伊依和納瑞許遞補。

去年中國大滿貫賽闖進8強的鄭怡靜退賽後，由世界排名105的黃愉偼遞補，這也是他第一次在大滿貫賽亮相，將和世大運隊友簡彤娟從資格賽出發，世界排名71的泰國女將帕拉南則從資格賽遞補進正賽。其他直接晉級正賽的台灣女將則有黃怡樺、陳思羽、葉伊恬和李昱諄。

男單方面，取得正賽資格的有林昀儒、高承睿和馮翊新3人，廖振珽、郭冠宏和張佑安則從資格賽打起。今年聯手摘下世錦賽男雙銀牌的林昀儒/高承睿，雖然以世界排名第5取得中國大滿貫參賽資格，但高承睿在澳門冠軍賽期間髖關節出現不適，目前正在左營國訓中心治療、復健，能否上場比賽也將視復原狀況而定。

鄭怡靜因腳傷退出本週開打的中國大滿貫賽。（取自WTT官網）

