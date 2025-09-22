高雄大師賽》明天開戰！世大運男單金牌丁彥宸、女單衛冕者許玟琪「捍衛主場」

世大運男單金牌丁彥宸揮旗，矢志把冠軍留在台灣。（羽球協會提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕2025年高雄羽球大師賽明（23日）在高雄巨蛋點燃戰火，本屆吸引15國、287位好手前來征戰，地主台灣隊也有不少好手參戰，德國萊茵魯爾世大運男單金牌丁彥宸今天在記者會上領軍誓師，他也期許自己能把獎牌留在台灣。

今天賽前記者會，羽協理事長張國祚親自主持「授旗儀式」，世大運男單金牌丁彥宸代表，並與女單許玟琪、男雙黃睿璿、男雙賴柏佑／蔡富丞、女雙選手楊筑云、混雙吳冠勳／李佳馨等選手一同高舉雙拳，齊聲吶喊「冠軍要留在台灣！」

請繼續往下閱讀...

丁彥宸表示：「第一次以主將身分領軍，我一定會拚到最後一刻，要把冠軍留在高雄！」；許玟琪則要尋求2連霸，她表示：「在台灣球迷面前比賽，就是我最大的動力，我會盡全力打出最好表現！」

另外，本屆賽事一大亮點，是首度結合人氣三對三賽事「Red Bull 鬥拍」，屆時羽球天后戴資穎將在28日總決賽壓軸登場，與球迷面對面同樂。羽協表示，購買28日門票的觀眾，可免費續看「鬥拍」全國總決賽，享受一日雙重賽事饗宴。

台灣選手「捍衛主場」。（羽球協會提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法