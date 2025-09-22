晴時多雲

中職》新辦公室喬遷儀式 蕭美琴副總統、運動部李洋部長到場祝賀

2025/09/22 17:38

蕭美琴。（中職提供）蕭美琴。（中職提供）

〔記者徐正揚/綜合報導〕中華職業棒球大聯盟今天舉行喬遷儀式，正式宣告聯盟遷入全新辦公大樓，包括蕭美琴副總統、運動部李洋部長、鄭世忠政務次長、教育部張廖萬堅次長等貴賓親自出席，六球團代表也齊聚現場表達祝賀，共同見證中職發展歷程邁入嶄新篇章。

中職因應組織擴編與空間需求提升，會長蔡其昌與同仁自年初起便積極尋覓合適的新辦公場地，經過多方評估與規劃後，全新辦公室順利完成搬遷，為聯盟同仁打造更優質、舒適的交流與工作空間，新辦公室的雛形如同本壘板也為喬遷過程帶來有趣巧合，規劃中的部分預計11月初推出小型展售空間。

蔡其昌首先感謝所有貴賓的蒞臨，他表示，知道蕭副總統現在依然會關心棒球，今天特別邀請她參與中職喬遷活動，蕭副總統也很高興能夠代表府方蒞臨現場，見證職棒36年的重要時刻。今天到場的還有許多中職合作的企業夥伴，他也親自表達謝意，感謝這些企業支持中職與台灣的棒球運動。

六球團代表親自來到現場，蔡其昌指出，如果沒有這六個球團，就沒有聯盟的存在，因為有六個球團努力的付出，才奠定職棒36年榮景的基礎。「無論是風雨或是陽光，都是職棒能夠成長茁壯的基礎，所以我很感謝歷任的會長，因為有每一屆會長的付出，我們都才能持續往上發展，也再次謝謝六個球團，包括球員工會的配合，我們才可以走到現在的榮景。」

蕭副總統表示，非常榮幸受蔡會長邀請前來祝賀與祝福，中華職棒聯盟的喬遷算是一個新的篇章和里程碑，棒球是人民日常生活中一個重要的黏著劑，希望在這個新的夢想基地當中，大家都能不斷見證台灣的職棒越來越好，越來越棒。

運動部部長李洋也到場見證，他認為，擁有一個穩定、專業、具有活力的運動基地對運動員非常重要的。「棒球在台灣現階段已經發展的非常好，我也曾經擔任過開球嘉賓，在現場其實都能感受到台灣在運動環節上是可以團結在一起的。」他感謝蔡會長的帶領，也承諾未來運動部會跟聯盟一起並肩作戰，希望在未來能攜手讓運動產業在台灣做得更好。

李洋。（中職提供）李洋。（中職提供）

聯盟新辦公室總坪數由原本約170坪擴增至約270坪，員工座位數由88席提升至110席，裁判室容量也從原本可容納12人擴大至22人，每位同仁座位空間增加30%，整體辦公空間大幅升級。會議空間亦同步優化，原舊址僅有一間會議室，現已增加為四間會議室，無論舉辦會議或對外記者會，皆具備充足空間，可供聯盟同仁進行日常討論及部門會議使用。同時增設3間儲藏室，便於各部門妥善存放聯盟相關物品與設備。

值得一提的是，聯盟特別設置2間共享辦公室，提供外地球團同仁至台北洽公時使用，提升辦公彈性與便利性，大廳亦規劃設置展示區，櫥櫃中陳列多件與聯盟歷史相關的重要文物，讓所有蒞臨的來賓一踏入大廳，便能感受到中華職棒的歷史軌跡與獨特魅力，也預計在11月初可對外開放展售空間。

蔡其昌。（中職提供）蔡其昌。（中職提供）

中華職業棒球大聯盟今天舉行喬遷儀式。（中職提供）中華職業棒球大聯盟今天舉行喬遷儀式。（中職提供）

