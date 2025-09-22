晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

2025世界競速溜冰錦標賽 屏東選手郭立陽、劉懿萱奪下金牌

2025/09/22 17:49

屏東籍選手劉懿萱（左）、林欣妤（中） 於2025世錦賽成年女子組3,000公尺接力賽摘銀（屏東縣政府提供）屏東籍選手劉懿萱（左）、林欣妤（中） 於2025世錦賽成年女子組3,000公尺接力賽摘銀（屏東縣政府提供）

〔記者葉永騫／屏東報導〕2025世界競速溜冰錦標賽21日於北戴河落幕，臺灣隊本屆以2金6銀5銅成績，世界排名第六名作收，屏東籍選手郭立陽在成人男子200公尺奪金，劉懿萱也拿下金牌，包辦2面金牌。

世界競速溜冰錦標賽是每年一次的最高等級國際性賽會，2025年世界競速溜冰錦標賽從9月13日至21日於北戴河舉行，共有44個國家500餘名頂尖選手齊聚競逐世界冠軍，臺灣隊共派出32名代表隊選手，其中有9名是屏東籍選手，屏東籍選手不僅人數最多，成績也是最好，為臺灣隊貢獻2金2銀2銅的亮眼成績。

郭立陽賽事首日於200公尺計時賽奪金，更是突破臺灣隊男子組隊史成績，摘下首面金牌，成年女子組林欣妤、劉懿萱、李孟竹則於賽事中展現絕佳默契與意志力，攜手在3,000公尺接力賽奪得銀牌；而另一位屏東籍選手蔡佳妤，也在同項目青年女子組勝出摘銅。

臺灣女將在馬拉松項目更展現絕對實力，亞運國手劉懿萱，在馬拉松項目最後800公尺突然加速，突破哥倫比亞重圍，拉開領先距離，帶領隊友施沛妤、李孟竹、李巧容，直接包辦前四名，這是劉懿萱睽違9年再次於世錦賽馬拉松項目奪金，一路走來，全憑「相信自己」的信念。

郭立陽於2025世界競速溜冰錦標賽，成年男子組200公尺計時賽，榮獲金牌（教練團提供）郭立陽於2025世界競速溜冰錦標賽，成年男子組200公尺計時賽，榮獲金牌（教練團提供）

2025世錦賽42公里馬拉松賽中，劉懿萱（中）勇奪金牌，施沛妤摘下銀牌（左），李孟竹（右）獲得銅牌（屏東縣政府提供）2025世錦賽42公里馬拉松賽中，劉懿萱（中）勇奪金牌，施沛妤摘下銀牌（左），李孟竹（右）獲得銅牌（屏東縣政府提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中