2025世界競速溜冰錦標賽 屏東選手郭立陽、劉懿萱奪下金牌

屏東籍選手劉懿萱（左）、林欣妤（中） 於2025世錦賽成年女子組3,000公尺接力賽摘銀（屏東縣政府提供）

〔記者葉永騫／屏東報導〕2025世界競速溜冰錦標賽21日於北戴河落幕，臺灣隊本屆以2金6銀5銅成績，世界排名第六名作收，屏東籍選手郭立陽在成人男子200公尺奪金，劉懿萱也拿下金牌，包辦2面金牌。

世界競速溜冰錦標賽是每年一次的最高等級國際性賽會，2025年世界競速溜冰錦標賽從9月13日至21日於北戴河舉行，共有44個國家500餘名頂尖選手齊聚競逐世界冠軍，臺灣隊共派出32名代表隊選手，其中有9名是屏東籍選手，屏東籍選手不僅人數最多，成績也是最好，為臺灣隊貢獻2金2銀2銅的亮眼成績。

郭立陽賽事首日於200公尺計時賽奪金，更是突破臺灣隊男子組隊史成績，摘下首面金牌，成年女子組林欣妤、劉懿萱、李孟竹則於賽事中展現絕佳默契與意志力，攜手在3,000公尺接力賽奪得銀牌；而另一位屏東籍選手蔡佳妤，也在同項目青年女子組勝出摘銅。

臺灣女將在馬拉松項目更展現絕對實力，亞運國手劉懿萱，在馬拉松項目最後800公尺突然加速，突破哥倫比亞重圍，拉開領先距離，帶領隊友施沛妤、李孟竹、李巧容，直接包辦前四名，這是劉懿萱睽違9年再次於世錦賽馬拉松項目奪金，一路走來，全憑「相信自己」的信念。

郭立陽於2025世界競速溜冰錦標賽，成年男子組200公尺計時賽，榮獲金牌（教練團提供）

2025世錦賽42公里馬拉松賽中，劉懿萱（中）勇奪金牌，施沛妤摘下銀牌（左），李孟竹（右）獲得銅牌（屏東縣政府提供）

