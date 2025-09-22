全運會輕艇》奧運國手張筑涵、吳少璿領軍！台中市奪4金締史上首度大滿貫紀錄

臺中市輕艇代表隊在114年全國運動會輕艇激流標桿賽事奪下四面金牌。（台中市運動局提供）

〔記者盧養宣/綜合報導〕114年全國運動會輕艇激流賽事今在宜蘭安農溪人工激流場圓滿落幕，台中市代表隊在巴黎奧運國手張筑涵、吳少璿，以及亞錦賽國手周芝瑾和男子新秀張富驊帶領下，克服惡劣天候，全員發揮超常水準，成功橫掃激流賽場，勇奪本屆4面金牌，締造全運會激流賽事首度由單一縣市「金牌全拿」的歷史紀錄。

張筑涵、吳少璿及周芝瑾展現國際賽經驗與穩定實力，在教練團戰術指導下迎戰風雨，為台中摘下金牌，三人賽後興奮表示，不僅為自己爭光，更為台中市完成全數奪金的壯舉，證明台中輕艇在全國的堅強實力。

請繼續往下閱讀...

此外，首次代表台中出戰全運會的男子C艇新秀張富驊，也在學長姐的指導與鼓勵下脫穎而出，勇奪金牌。他賽後激動落淚，與教練擁抱，並開心喊道：「我做到了！能和學長姐們一起完成大滿貫紀錄，這是最難忘的時刻。」

台中市運動局指出，市府積極培育優秀選手，投資於基層養成與場地建設，透過康橋水域設立全市首座「水域運動管理中心」、改善豐原區軟埤仔溪環境、推動橡皮壩工程及添購訓練器材等，全面優化水域運動設施，為台中培育更多國際級好手。

巴黎奧運國手張筑涵勇奪女子K1艇項目金牌。（台中市運動局提供）

巴黎奧運國手吳少璿勇奪K1艇項目金牌。（台中市運動局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法