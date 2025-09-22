MLB》34億「南韓一朗」表現不如預期 韓媒狠批李政厚實力只有這樣？

李政厚。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕有「南韓一朗」之稱的舊金山巨人外野手李政厚，本季打擊率2成61、敲出8轟，對比6年1.13億美元（約新台幣34億）身價並不相符，韓媒《體育朝鮮》近期也撰文點名批評，認為李政厚在大聯盟只是「平均以下」的球員，未能展現KBO時代的光芒。

李政厚在去年因左肩受傷並接受手術，僅打37場就整季報銷，今年才算真正迎來大聯盟第一個完整賽季，不過近期李政厚打擊陷入低潮，一度陷入連7場比賽無安打的低潮。

《體育朝鮮》以「低頭的李政厚，2成6打擊率面臨崩潰危機──是MLB水準太高，還是李政厚的實力只有這樣？」為題，直言若連打擊率2成5都守不住，問題將會更加嚴重，因為顯示出KBO與MLB實力間存在明顯差距。

報導更指出，李政厚的掙扎恐影響其他想要挑戰大聯盟的南韓球員，若KBO頂尖打者在MLB僅是水準以下，將使美職球團對南韓選手的興趣降低。巨人隊目前在國聯西區僅排名第4，季後賽之路同樣岌岌可危。

根據《Fangraphs》數據，李政厚本季145場出賽的wRC+（加權得分創造值）為105略高聯盟平均，整體的勝利貢獻值（WAR）只有2.2，防守上李政厚的WAR是-4.9，而另一個計算防守的進階數據OAA，李政厚同樣只有-4，意即李政厚僅能靠著略高於聯盟平均的打擊來為球隊做出些許貢獻，但巨人用破億美元長約將他網羅，尋求的可能還要更多。

