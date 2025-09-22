桌球》參加WTT支線賽缺席全運會 澎湖桌委會對18歲新星洪敬愷開鍘

18歲小將洪敬愷因參加WTT支線賽，缺席全運會遭澎湖桌委會縮減補助。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／台北報導〕114年雲林全國運動會桌球賽昨天落幕，今天剛滿18歲的松山家商小將洪敬愷，上週因連續參加兩站在土耳其舉行的WTT支線賽，未能代表澎湖縣出征全運會，澎湖縣體育會桌球委員會今天也發出嚴正聲明並祭出處分，將洪敬愷今年度補助總額由原本的40萬元調降為25萬元，且自明年度起暫予取消列入全運會、相關賽事菁英選手培訓及國手補助計畫。

澎湖桌委會表示，澎湖縣政府對於優秀桌球選手均提供菁英選手培訓經費，近年來在洪敬愷身上投入約近300萬元，但培育與接受徵召代表澎湖出賽有其相對責任與義務，桌委會今年1月完成全運會男子組代表隊徵召，確定由洪敬愷、葉致緯、黃毓仁3名選手參賽，3人也在6月順利完成全運會預賽，並確認將於9月16日至21日參加決賽。

桌委會強調，洪敬愷未事先告知桌委會，也未履行全運會參賽任務，卻逕自報名WTT土耳其支線賽，造成賽程與代表隊重大衝突，嚴重影響整體準備與團隊士氣，桌委會與縣府主管單位事前曾多次表達立場，懇切期望洪敬愷能以團隊為重，但最終仍未能接受徵召，為維護團隊榮譽與紀律，經澎湖桌委會提報縣府討論後，依據代表隊補助及遴選相關規定，決議將洪敬愷今年的培育計劃補助由30萬元調整為15萬元，當選國手獎金10萬元維持不變。且自明年度起暫予取消列入全國運動會、相關賽事菁英選手培訓及國手補助計畫。

澎湖縣在少了8月底剛奪下全國錦標賽男單冠軍的洪敬愷後，由許凱翔入替，最終在全運會男子團體賽獲得第5名。

