體育 棒球 MLB

MLB》大谷翔平最後一週有望創隊史新紀錄！ 加碼挑戰25年偉業

2025/09/22 20:05

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕道奇二刀流日本巨星大谷翔平，本季締造單季「打者50轟、投手50K」以上的「50-50」賽季，官網今日點名在球季剩下的最後一個禮拜，他還能挑戰單季150得分的罕見紀錄。

大谷翔平本季雖然可能寫下50轟以上球員的單季最低打點紀錄（1996年金鶯名將安德森（Brady Anderson）締造的110分打點，大谷目前99分），但今年他的得分已經來到141分創生涯新高，只差9分就能夠達成單季150得分的紀錄。

大聯盟官網指出，上一位單季150分的球員，是2000年太空人好手巴格威爾（Jeff Bagwell），該季他跑回152分，若再往前追溯，則是「打擊之神」威廉斯（Ted Williams ）在1949年的150分，歷史單季最高得分是「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）在1921年的177分。

大谷翔平目前距離隊史單季得分紀錄，1890年由柯林斯（Hub Collins）創下的148分只有7分差，有機會在球季最後一個禮拜被打破。而道奇單季隊史最多轟，正是他去年締造的54轟，也有機會在今年被已經敲出53轟的自己打破。

