MLB》「實際上打了13年」 大谷翔平現役名人堂最熱門原因曝光

〔體育中心/綜合報導〕《MLB Network》主持人安辛格（Greg Amsinger）近期在節目上，排列出他認為鎖定名人堂的現役野手，其中大谷翔平高居第一，安辛格也解釋原因。

安辛格的排名從1到9名依序為大谷翔平、賈吉（Aaron Judge）、楚奧特（Mike Trout）、艾圖維（Jose Altuve）、佛里曼（Freddie Freeman）、艾倫納多（Nolan Arenado）、拉米瑞茲（José Ramírez）、哈波（Bryce Harper）以及貝茲（Mookie Betts）。

至於為何大谷翔平僅打8年就被認為鎖定名人堂？安辛格也解釋，他在大聯盟打8年球，其中有5個完整以投手身分出賽（扣掉僅投2場的2020年），「所以，先想個幾秒，我會說他在大聯盟有13個賽季，他是獨角獸，做到我們從未見過的事情。所以大谷翔平是至今現役名人堂最有力的競爭者。」

大谷翔平目前在大聯盟8個賽季，打者面累積278轟、fWAR35.8，投手面累積99場先發投522.2局，fWAR13.3。若無意外，大谷翔平將會在本季結束後拿到生涯第4座MVP，達成MVP三連霸，屆時大谷將僅次邦茲（Barry Bonds）的7座MVP，獨居MVP史上第二多的球員。

