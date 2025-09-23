晴時多雲

體育 籃球 TPBL

TPBL》林書豪後下一位MVP是誰？球評季前預測出爐！

2025/09/23 06:46

阿巴西、蔣淯安、馬建豪、高錦瑋。（本報合成照）阿巴西、蔣淯安、馬建豪、高錦瑋。（本報合成照）

〔記者盧養宣／台北報導〕TPBL新球季10月11日點燃戰火，元年MVP林書豪休賽季拋出震撼彈決定退休，也讓第二季的年度最有價值球員之爭更具看點，本報邀請球評在賽季開打前預測心目中MVP最佳人選，4位球評給出不同答案，本季MVP之爭頗具懸念。

37歲的林書豪在TPBL首季出賽30場，平均貢獻19.2分、5.7籃板、5.6助攻，例行賽4度囊括單月MVP，以宰制聯盟的表現率領國王在元年順利登頂，實力與人氣兼具的他宣布退休後，誰能成為第二季MVP備受關注。

球評劉孟竹看好旅日後回歸中信特攻的阿巴西，他認為，阿巴西擁有主宰戰局的能力，且能以本土身分出賽，讓特攻在場上等於多了一名洋將，劉孟竹曾在T1第二季率領獵鷹在總冠軍賽對決特攻，最後遭到橫掃，「我們當時面對阿巴西打得很辛苦，我也算是有切身之痛。」

球評林冠綸同樣對阿巴西有很高的評價，但認為蔣淯安也是熱門人選，在考量戰績後，預測蔣淯安出線，「夢想家陣容相對起來更完整，加上經過上季磨合，例行賽應該還是前段班，阿巴西的能力可以算是洋將等級，蔣淯安則是主導比賽方面相當出色，他上一季受傷，今年如果身體狀態佳，加上有夢想家戰績加持，我更看好小安。」

球評吳敏賢則預測是上季毫無二年級生症候群的雲豹後衛高錦瑋，「他能擁有大量的持球，整體命中率也高、打球很有效率，又多了一年會更加成熟，球隊也是圍繞他運作，雲豹今年的補強也到位，戰績如果能再往上一步，應該很有機會。」

球評岳瀛立看好夢想家前鋒馬建豪，他表示，後林書豪時代到來，馬建豪經過上季歷練表現值得期待，「如果再提升成熟度，加上夢想家捲土重來的態勢，穩定的上場時間，勢必有機會爭取這個頭銜。」

