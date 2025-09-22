晴時多雲

體育 競技運動 桌球

桌球》缺席全運會遭澎湖桌委會懲處 洪敬愷回應:早就簽切結書

2025/09/22 22:37

洪敬愷晚間澄清，9月初已和澎湖桌委會簽切結書，自願放棄代表隊資格及相關補助。（取自WTT官網）洪敬愷晚間澄清，9月初已和澎湖桌委會簽切結書，自願放棄代表隊資格及相關補助。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／台北報導〕18歲松山家商小將洪敬愷上週因參加WTT支線賽缺席雲林全運會，今天遭澎湖縣體育會桌球委員會祭出調降15萬元培育計劃補助處分，並自明年度起取消全運會、相關賽事菁英選手培訓及國手補助計畫。

洪敬愷晚間表示，他早在7月份就報名WTT支線賽，澎湖桌委會也早知道他無法參加全運會會內賽，雙方在9月10日簽下自願放棄澎湖代表隊選手資格切結書，他自願接受今年度的培訓及培育經費補助從原本的40萬元調整為25萬元，且今年全運會男子組成績不論勝負都與他無關，不明白桌委會為何在全運會剛落幕就急著在網路「公審」他。

洪敬愷的媽媽郭金玲也澄清，這幾年他們從澎湖縣政府獲得的補助經費約100多萬元，沒有桌委會說的300萬那麼多，且今年度的培訓補助，包括當選國手獎金10萬元，到現在一毛錢都還沒領到，絕非忘恩負義或是拿了補助不打全運會，反而去打有世界排名積分的賽事。

郭金玲也氣憤表示，澎湖桌委會總幹事陳福國也在簽結書上簽名，知道整件事情的來龍去脈，為何還要在網路上做出不實指控，選手自願放棄補助，選擇去打層級更高的國際賽難道也有錯嗎？

