MLB》大谷5局無安打投到笑！道奇主帥透露季後賽計畫、不排除後援

2025/09/23 08:10

大谷翔平。（資料照）大谷翔平。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平上一戰「二刀流」面對費城人，繳出5局無安打好投退場，近日道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）受訪透露原因，同時也說明大谷在季後賽的使用計畫。

大谷在17日面對費城人先發5局只用68球，沒被敲安打還飆出5次三振，然而6局道奇牛棚失守最終遭逆轉。對此羅伯斯解釋：「翔平每次先發，我們都會嚴格設定局數，其實我原本希望他多投1局，但賽前就已經設定只投5局，臨時改變計畫對他不公平。」

大谷當時退場後在休息區與羅伯斯對話，羅伯斯透露：「翔平當時臉上掛著笑容，我只是問他感覺如何，了解他心裡的想法，好為下一次做準備。」羅伯斯補充，大谷投完5局後感覺很棒，下一次登板就能吃6局，「如果他能投滿6局，那麼就能為季後賽做好準備。」

道奇已經確定連續13年晉級季後賽，大谷下一次、也是今年例行賽最後一次先發是在明天對決響尾蛇。談到大谷在季後賽的使用計畫，羅伯斯表示：「季後賽我會讓他先發，預計會讓他在外卡就登板。」至於外界期盼大谷與後援登板，羅伯斯強調：「如果在外卡先發，他需要休3-5天，因此不可能在牛棚待命。這件事必須經過球團總裁、總管、翔平本人等所有人同意，才可能實現。」

不過羅伯斯還是肯定大谷具備終結者特質：「他的心理素質很適合擔綱守護神，他有打敗對手的強烈意志，也具備出色的速和變化球，能K掉打者的同時不容易出現四壞保送，在關鍵時刻豪不畏懼。」羅伯斯進一步表示：「如果他真的以後援身分上場，那絕對是在決定性的關鍵戰役，季後賽會發生難以置信的事，所以他後援登板並非不可能。」

