體育 籃球 NBA

NBA》補杜蘭特的火箭遇重大打擊！領15億約的范維利特恐整季報銷

2025/09/23 07:40

范維利特。（資料照，路透）范維利特。（資料照，路透）

〔體育中心/綜合報導〕根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，火箭明星後衛「范喬丹」范維利特（Fred VanVleet）遇到前十字韌帶撕裂傷勢，新賽季很有可能整季報銷。

現年31歲的范維利特是2019年暴龍隊奪冠成員，曾在2022年入選明星賽。范維利特在2023年轉戰火箭，上季出賽60場，交出平均14.1分、5.6助攻、3.7顆籃板，場均得分這是他自2018-19年賽季以來新低。范維利特幫助火箭隊上季打出52勝30敗成績居西部第二。

不過，火箭隊在上季的季後賽首輪與勇士拚戰7場輸掉，范維利特在這7場比賽平均交出18.7分，整體投籃命中率為43％，三分球命中率為43.5％。

范維利特在這個休賽季與火箭續簽一份2年5000萬美元合約（約新台幣15.2億元），卻在訓練時不慎受傷，傷勢為前十字韌帶撕裂，新賽季恐直接報銷。范維利特生涯在NBA打滾9年，平均有14.9分、5.7次助攻、3.4顆籃板。

目前火箭隊的先發控衛替補人選，包含2024年的探花謝波德（Reed Sheppard）、A.哈勒戴（Aaron Holiday），以及年輕攻守核心湯普森（Amen Thompson）。

火箭隊在這個休賽季做出重磅交易，換來15屆明星球員杜蘭特（Kevin Durant），如今卻遇到范維利特整季報銷狀況。

火箭隊除非透過交易，否則無法簽下自由球員補上名單上的空額。根據《ESPN》薪資專家馬克斯（Bobby Marks）說法，火箭隊團隊薪資距離第一層硬上限僅125萬美元。

