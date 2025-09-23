MLB》宇宙道奇戰力榜高居第3！官網讚嘆大谷翔平：還能奢求什麼？

大聯盟官網公布最新一期，也是今年例行賽最後一次球隊戰力榜更新。（取自大聯盟官網）

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟官網公布最新一期，也是今年例行賽最後一次球隊戰力榜更新，衛冕軍道奇重回第3名，官網作家雷奇（Will Leitch）更直言，日本巨星大谷翔平已經為季後賽做好完美準備。

道奇近14戰奪下10勝，日前也已經確定連續13年晉級季後賽，目前在國聯西區封王魔術數字也剩下「M3」。官網作家雷奇便提到，大谷今年在多項進攻數據上都名列前茅，現在又能投球的他，已經為季後賽做足萬全準備，不像去年只能打擊，「我們還能奢求什麼呢？」

「投手大谷」本季13場先發投41局送出54K，拿下1勝1敗，防禦率3.29；「打者翔平」出賽153場，打擊三圍.283/.395/.620，攻擊指數1.015，敲出53轟、99分打點，攻下141分目前是大聯盟得分王，同時全壘打、長打率與攻擊指數都並列或高居國聯第一。

本季戰績領跑全聯盟的釀酒人昨天雖然輸球，但由於同區的小熊敗給紅人，也讓釀酒人連續3年在國聯中區封王，而釀酒人在這次戰力榜中，依舊高居第一；另外，費城人重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）本季狂敲53轟，與大谷並列國聯全壘打王，更助隊創下隊史分區最速封王紀錄，費城人在本次戰力榜同樣高區第二。

本次榜單中，1到30名分別是釀酒人、費城人、道奇、藍鳥、小熊、水手、洋基、紅襪、守護者、老虎、教士、太空人、大都會、紅人、響尾蛇、遊騎兵、皇家、巨人、光芒、馬林魚、紅雀、運動家、勇士、金鶯、天使、海盜、雙城、國民、白襪、洛磯。

