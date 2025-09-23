晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》宇宙道奇戰力榜高居第3！官網讚嘆大谷翔平：還能奢求什麼？

2025/09/23 07:57

大聯盟官網公布最新一期，也是今年例行賽最後一次球隊戰力榜更新。（取自大聯盟官網）大聯盟官網公布最新一期，也是今年例行賽最後一次球隊戰力榜更新。（取自大聯盟官網）

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟官網公布最新一期，也是今年例行賽最後一次球隊戰力榜更新，衛冕軍道奇重回第3名，官網作家雷奇（Will Leitch）更直言，日本巨星大谷翔平已經為季後賽做好完美準備。

道奇近14戰奪下10勝，日前也已經確定連續13年晉級季後賽，目前在國聯西區封王魔術數字也剩下「M3」。官網作家雷奇便提到，大谷今年在多項進攻數據上都名列前茅，現在又能投球的他，已經為季後賽做足萬全準備，不像去年只能打擊，「我們還能奢求什麼呢？」

「投手大谷」本季13場先發投41局送出54K，拿下1勝1敗，防禦率3.29；「打者翔平」出賽153場，打擊三圍.283/.395/.620，攻擊指數1.015，敲出53轟、99分打點，攻下141分目前是大聯盟得分王，同時全壘打、長打率與攻擊指數都並列或高居國聯第一。

本季戰績領跑全聯盟的釀酒人昨天雖然輸球，但由於同區的小熊敗給紅人，也讓釀酒人連續3年在國聯中區封王，而釀酒人在這次戰力榜中，依舊高居第一；另外，費城人重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）本季狂敲53轟，與大谷並列國聯全壘打王，更助隊創下隊史分區最速封王紀錄，費城人在本次戰力榜同樣高區第二。

本次榜單中，1到30名分別是釀酒人、費城人、道奇、藍鳥、小熊、水手、洋基、紅襪、守護者、老虎、教士、太空人、大都會、紅人、響尾蛇、遊騎兵、皇家、巨人、光芒、馬林魚、紅雀、運動家、勇士、金鶯、天使、海盜、雙城、國民、白襪、洛磯。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中