晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》遭DFA的41老將摩頓大聯盟約重回勇士 教頭不確定是否要用他

2025/09/23 08:22

摩頓。（資料照，美聯社）摩頓。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕41歲老將摩頓（Charlie Morton）日前被老虎隊給指定讓渡（DFA），最後遭到釋出。摩頓今天與勇士隊簽下大聯盟約，讓他重返前東家。不過，勇士隊目前尚未決定是否要讓摩頓出賽。

摩頓今年季前以1年1500萬美元加盟金鶯，開季前6場先發卻交出0勝6敗、防禦率10.36的低迷成績，季中曾被調至牛棚。摩頓直到5月26日（美國時間）才拿到今年首勝。摩頓今年為金鶯出賽23場有17場先發，戰績7勝8敗、防禦率5.42，他在季中交易大限前被送至老虎。

摩頓為老虎隊先發9場，戰績2勝3敗、防禦率7.09。他前一次先發面對老東家勇士，摩頓僅投1.1局狂失6分吞敗，並在21日遭到指定讓渡，隨後遭到釋出。摩頓整季出賽32場有26場先發，拿到9勝11敗、防禦率5.89，被打擊率2成72，每局被上壘率為1.57。

《美聯社》報導，摩頓預計美國時間週二抵達亞特蘭大，勇士總教練史尼克（Brian Snitker）坦言，「我們真的還沒有計畫，我們把他帶回來了，但我也不知道計畫會是什麼。我在上週六下午（在底特律）有和他聊過，當時根本沒有想到這件事。」

摩頓曾為勇士隊效力5年，曾在2021年賽季幫助勇士奪冠。摩頓在大聯盟18個賽季，奪得兩座世界大賽冠軍，生涯合計出賽415場有408場先發，累積147勝134敗、平均防禦率4.13。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中