MLB》遭DFA的41老將摩頓大聯盟約重回勇士 教頭不確定是否要用他

〔體育中心／綜合報導〕41歲老將摩頓（Charlie Morton）日前被老虎隊給指定讓渡（DFA），最後遭到釋出。摩頓今天與勇士隊簽下大聯盟約，讓他重返前東家。不過，勇士隊目前尚未決定是否要讓摩頓出賽。

摩頓今年季前以1年1500萬美元加盟金鶯，開季前6場先發卻交出0勝6敗、防禦率10.36的低迷成績，季中曾被調至牛棚。摩頓直到5月26日（美國時間）才拿到今年首勝。摩頓今年為金鶯出賽23場有17場先發，戰績7勝8敗、防禦率5.42，他在季中交易大限前被送至老虎。

摩頓為老虎隊先發9場，戰績2勝3敗、防禦率7.09。他前一次先發面對老東家勇士，摩頓僅投1.1局狂失6分吞敗，並在21日遭到指定讓渡，隨後遭到釋出。摩頓整季出賽32場有26場先發，拿到9勝11敗、防禦率5.89，被打擊率2成72，每局被上壘率為1.57。

《美聯社》報導，摩頓預計美國時間週二抵達亞特蘭大，勇士總教練史尼克（Brian Snitker）坦言，「我們真的還沒有計畫，我們把他帶回來了，但我也不知道計畫會是什麼。我在上週六下午（在底特律）有和他聊過，當時根本沒有想到這件事。」

摩頓曾為勇士隊效力5年，曾在2021年賽季幫助勇士奪冠。摩頓在大聯盟18個賽季，奪得兩座世界大賽冠軍，生涯合計出賽415場有408場先發，累積147勝134敗、平均防禦率4.13。

