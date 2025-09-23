晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》5戰4轟外加5局無安打好投！大谷翔平無緣單週國聯最佳球員獎

2025/09/23 09:12

大谷翔平。（資料照）大谷翔平。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟今天公布上週單週最佳球員獎，道奇日本巨星大谷翔平5戰狂敲4轟，外加一場先發5局無安打好投，然而最終並未獲獎。

大谷翔平在21日敲出本季第53轟，也是他5戰內第4轟，與費城人重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）並列國聯全壘打王。大谷上週合計出賽6場，其中2場對上費城人、4場對上巨人，24打數敲出8支安打，包含2支二壘安打與4轟，貢獻6分打點，選到2次保送，攻下6分，打擊三圍.333/.385/.917，攻擊指數1.301；此外，大谷在17日先發對費城人投5局 用68球飆5K，沒有被敲任何安打，投打俱佳。

不過今天大聯盟公布單週最佳球員，國聯獲獎者並非大谷翔平，而是勇士明星重砲歐森（Matt Olson）。歐森在7戰30打數敲12安，包含4支二壘安打、1支三壘安打、3轟與10分打點，選到4次保送，攻下9分，打擊三圍.400/.486/.900，攻擊指數1.386，幾乎各項數據都強壓大谷，獲獎實至名歸。

另外在美聯部分，由光芒狄亞茲（Yandy Díaz）獲獎，他在7戰中22打數12安，打擊三圍.591/.710/.818，攻擊指數1.528；至於單周最佳美技獎，則頒給上演「踢球」補救接殺與沒收9局追平轟的國民外野手楊恩（Jacob Young）。

歐森。（取自大聯盟官方X）歐森。（取自大聯盟官方X）

狄亞茲。（取自大聯盟官方X）狄亞茲。（取自大聯盟官方X）

