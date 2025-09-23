棒球》道奇有興趣！最速158公里的日本火球男石垣元氣 引發日美爭奪戰

石垣元氣。（取自日本武士隊官網）

〔體育中心／綜合報導〕來自高崎健康福祉大高崎高校的18歲火球男石垣元氣，根據日媒《Sponichi Annex》報導，這位火球男引起美職道奇等10支球隊關注，這位當今日本高校NO.1投手將引發日職、美職爭奪戰。

石垣元氣在9月初代表日本隊出征U18世界盃棒球賽，他在金牌戰對美國隊後援3.2局失1分。石垣元氣在本屆賽事登板3場，防禦率0.95，有2次救援成功，共投7.1局失1分，僅被敲1安，賞7次三振，丟4次保送，另有2次觸身球、1次暴投，每局被上壘率僅0.7。

日媒《Sponichi Annex》指出，石垣元氣在U18世界盃賽場，以最速158公里火球和快速指叉球的組合壓制對手，讓逾20支美職球隊對他的評價大幅提升，包含道奇、費城人等10支美職球隊都表達積極網羅意願；日職球隊方面，包含讀賣巨人、養樂多燕子等球隊都已經與石垣元氣面談。

日本18歲二刀流大物森井翔太郎去年沒有投入日職選秀會，他在今年1月以151.05萬美元簽約金加盟運動家，展開旅美生涯。根據日職的規定，選秀球員的簽約金上限是1億日圓、以及激勵獎金5000萬日圓。

《Sponichi Annex》提到，傳出有想要網羅石垣元氣的美職球隊，準備最多250萬美元的優厚條件。相較於日職，這是一筆高額的簽約金。

