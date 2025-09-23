MLB》去年季末接終結者表現出色 洋基主力後援威佛曝有意轉任先發

威佛。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕去年季末幫助洋基前進世界大賽的後援投手威佛（Luke Weaver），在近期接受採訪時，提到若有合適的機會，自己有意願轉任先發投手。

威佛在2016年首度登上大聯盟，直到2023年大部分都是擔任先發投手為主，直到去年轉戰牛棚表現非常出色，賽季尾聲還取代霍姆斯（Clay Holmes）擔任終結者一職，成為球隊能一路闖進世界大賽的要角之一，他在2024年例行賽出賽62場，拿下7勝3敗、22中繼4救援，防禦率與每局被上壘率分別為2.89與0.93。

威佛在上周接受《紐約郵報》資深記者薛曼（Joel Sherman）和海曼（Jon Heyman）的採訪，提到如果有合適的機會，他會願意重返先發角色，「我不會說『絕對不可能』，反而會覺得如果時機到了，我們說不定可以討論此事，看看會是什麼樣子。」

不過威佛也坦言自己曾任先發，後面要轉戰牛棚的心聲，他表示，當你先發投久了，你不會預期你會轉任牛棚投手，「老實說，擔任先發投手是在大聯盟最棒的工作，尤其當你表現很好的時候，但我才剛找到這個合適的位置，我才剛發現我的能力能帶來不一樣的轉變，並利用我曾丟過先發的經驗，來引導我現在的投球。」不過話雖如此，無論最終下家在哪，他也仍在考慮明年球季重返先發崗位。

大聯盟中也有許多從牛棚轉先發，最後成功的著名案例，包括紅襪王牌左投克羅切（Garrett Crochet）、皇家強投魯戈（Seth Lugo）以及轉隊教士投出好表現的金恩（Michael King）。而本季從洋基轉戰大都會的霍姆斯，也是今年從後援轉變先發角色的代表人物之一，本季31場出賽（30場先發）繳出拿下11勝8敗，防禦率3.69，ERA+110的不俗表現。

「能看到這件事可行，我也感到非常酷。」威佛說：「現今我們很常看到這件事的發生，每支球隊都開始變得比較有策略性了，而是的，我很有意願去轉變角色，我們可以在桌上好好談談，去預測會發生什麼事、什麼位置才是對我最合適的，如果有機會，我會想要有這些選擇。」

威佛本季目前出賽61場皆任後援，戰績3勝4敗、20中繼8救援，防禦率與每局被上壘率分別為3.82與1.06。

