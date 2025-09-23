晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

奧運國手領軍創全運會史上首度大滿貫紀錄！台中輕艇隊激流賽4金全包了

2025/09/23 08:53

台中輕艇隊創全運會紀錄，激流賽4金全包了。（圖：市府提供）台中輕艇隊創全運會紀錄，激流賽4金全包了。（圖：市府提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕全運會輕艇激流決賽昨（22日）在宜蘭舉行，因逢強颱樺加沙影響，風雨交加，台中市代表隊在巴黎奧運國手張筑涵、吳少璿及亞錦賽國手周芝瑾等帶領下，攜手男子新秀張富驊，在惡劣天候中奮力比賽，全員橫掃激流賽場，勇奪4面金牌，締造全運會激流賽事首度由單一縣市「金牌全拿」的歷史紀錄。

台中市運動局指出，本屆賽事中，張筑涵、吳少璿及周芝瑾均展現國際賽經驗與穩定實力，在教練團戰術指導下，即使天候不佳迎戰風雨，仍克服天候不利因素，為台中摘金；3人對能包下全運會激流賽事4金的成績均興奮表示，不僅為自己爭光，更為台中市完成全數奪金的壯舉，證明台中輕艇在全國的堅強實力。

首次代表台中出戰全運會的男子C艇新秀張富驊，在學長姐的指導與鼓勵下脫穎而出勇奪金牌，賽後更激動落淚與教練擁抱，直呼開心能和學長姐們一起完成大滿貫紀錄，是最難忘的時刻。

運動局強調，為讓輕艇選手能好好訓練，台中市在康橋水域設立全市首座「水域運動管理中心」、改善豐原區軟埤仔溪環境、推動橡皮壩工程及添購訓練器材等，全面優化水域運動設施，為台中培育更多國際級好手。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中