奧運國手領軍創全運會史上首度大滿貫紀錄！台中輕艇隊激流賽4金全包了

〔記者蘇孟娟／台中報導〕全運會輕艇激流決賽昨（22日）在宜蘭舉行，因逢強颱樺加沙影響，風雨交加，台中市代表隊在巴黎奧運國手張筑涵、吳少璿及亞錦賽國手周芝瑾等帶領下，攜手男子新秀張富驊，在惡劣天候中奮力比賽，全員橫掃激流賽場，勇奪4面金牌，締造全運會激流賽事首度由單一縣市「金牌全拿」的歷史紀錄。

台中市運動局指出，本屆賽事中，張筑涵、吳少璿及周芝瑾均展現國際賽經驗與穩定實力，在教練團戰術指導下，即使天候不佳迎戰風雨，仍克服天候不利因素，為台中摘金；3人對能包下全運會激流賽事4金的成績均興奮表示，不僅為自己爭光，更為台中市完成全數奪金的壯舉，證明台中輕艇在全國的堅強實力。

首次代表台中出戰全運會的男子C艇新秀張富驊，在學長姐的指導與鼓勵下脫穎而出勇奪金牌，賽後更激動落淚與教練擁抱，直呼開心能和學長姐們一起完成大滿貫紀錄，是最難忘的時刻。

運動局強調，為讓輕艇選手能好好訓練，台中市在康橋水域設立全市首座「水域運動管理中心」、改善豐原區軟埤仔溪環境、推動橡皮壩工程及添購訓練器材等，全面優化水域運動設施，為台中培育更多國際級好手。

