MLB》鄧愷威上限塞揚、下限義大利聯賽？美媒從他點出巨人輪值問題

〔體育中心/綜合報導〕巨人台灣好手鄧愷威日前先發對道奇先發3局飆6K失2分，兩度三振大谷翔平，卻也投出5次四死球。《The Athletic》巨人記者也以「巨人季前輪值深度只是幻覺」為題撰文，從鄧愷威的表現中，進一步點出巨人先發輪值的問題。

巨人與道奇4連戰最後2場戰，鄧愷威3局失2分、6K與5次四死球，另一位菜鳥麥克唐納（Trevor McDonald）則繳出6局失1分的優質先發。巨人隨隊記者布里斯比（Grant Brisbee）直言，巨人在與道奇關鍵4連戰推派上述兩人，並不能責怪總教練梅爾文（Bob Melvin）或總裁波西（Buster Posey），因為巨人選擇實在不多，這也並非原本預期的局面。

對於鄧愷威的表現，布里斯比直言，面對15打者三振6人，卻也投出3次觸身球與2次保送，鄧愷威的球路擁有所見過最噁心與詭異的移動軌跡，然而他卻不能保證能把球投到想要的位置，「此時此刻，乾脆直接視他為『類蝴蝶球投手』比較好，他可能會在37歲拿下塞揚獎，也可能明年就跑去Fortitudo Bologna（義大利聯賽球隊）打球，在這之間有無限可能性。」

布里斯比指出，撇開鄧愷威與麥克唐納尚不可測的未來性，至少可以確定一件事，就是兩人本來都不該是巨人隊的「現在進行式」。他進一步點出，巨人今年季前先發輪值深度看似雄厚，甚至面臨先發投手「太多」的狀況，然而最後表現符合預期的只有前3號先發韋伯（Logan Webb）、雷伊（Robbie Ray）與韋蘭德（Justin Verlander），剩下的年輕投手，不是受傷就是不夠穩定，甚至兩者兼具，而這就是年輕投手的常態。

在布里斯比列出的開季40人名單表現評比中不見鄧愷威，但布里斯比補充，鄧愷威是在季中回到名單中，以他的表現只能直接被歸類在「表現不佳」（ineffective）。布里斯比表示，雖然巨人開季囤積許多3A的輪值天賦，但只有極少數能真正在大聯盟例行賽兌現實力，不過也不代表巨人就該停止累積天賦，只是必須釐清現實的差距。

