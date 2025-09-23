MLB》光芒以逾500億台幣賣球隊 大聯盟球隊老闆們一致同意了

光芒隊老闆史騰柏格客串球僮。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟球團老闆們今天投票一致通過，批准坦帕灣光芒隊出售給佛州當地的房地產開發商扎魯普斯基（Patrick Zalupski）領導的集團。光芒隊在美國時間9月17日的時候曾表示，預計交易會在兩週內完成。

現任光芒隊老闆史騰柏格（Stuart Sternberg）在2005年接手球隊，並在2007年季後把隊名從「魔鬼魚」改為「光芒」。光芒隊曾在2008年、2010年、2010年、2021年在美聯東區封王，兩度打進世界大賽，2008年敗給費城人，2020年則輸給道奇。

光芒隊原本的主場純品康納球場（Tropicana Field）去年10月遭颶風重創，讓光芒把今年的主場賽事搬至紐約洋基位在佛州的史坦伯納球場（Steinbrenner Field）。

光芒隊原本的主場純品康納球場，去年10月遭颶風重創。（資料照，美聯社）

史騰柏格原本想在純品康納球場附近新建球場，但因為颶風和延誤等因素堆高成本，他在今年3月宣布中止一項13億美元的建造新球場計畫。如今傳出以17億美元（約新台幣518億元）出售球隊，賣給扎魯普斯基領導的集團

大聯盟主席曼佛瑞（Rob Manfred）上週曾表示，預期扎魯普斯基接手光芒隊後，會在坦帕和聖彼得堡地區尋找一個地點建造新球場。

光芒隊本季團隊薪資為8190萬美元僅高於運動家、馬林魚。光芒隊本季的臨時主場史坦伯納球場，最多能容納10046人，本季81場主場賽事中，有61場比賽的門票是完售，整季總觀眾人數為78萬6750人、場均9712人排全大聯盟倒數第二。

