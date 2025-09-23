晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》美媒新賽季民調公開 約基奇坐穩聯盟第一人

2025/09/23 10:09

約基奇被看好新賽季可以拿回MVP。（資料照，法新社）約基奇被看好新賽季可以拿回MVP。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕NBA季前訓練營即將展開，而在新賽季正式開幕之前，美國媒體《ESPN》找來教練、球探、管理層做了份預測報告，如今報告公開，雷霆最被看好可以衛冕，而當世第一人則是金塊約基奇（Nikola Jokic）。

《ESPN》邀請20位教練、球探、管理層來調查，新賽季MVP約基奇獲得最多票，參與報告的一位西部球探解釋，雖然約基奇已經是最好的球員，但他依然持續進化中；至於當今最好球員，約基奇則是獲得壓倒性19票，唯一「跑票」是投給了東契奇（Luka Doncic）。

東西部冠軍方面票選呈現亂鬥，騎士、尼克、老鷹、公鹿、魔術都有人投，其中騎士9票最高；西部方面則相對單純，18票看好雷霆，剩餘2票則看好休賽季大補強、上季第二輪和雷霆打到搶七的金塊。

總冠軍預測方面，有18人看好雷霆可以衛冕，另外有2票投給金塊，結果一面倒呈現「西強東弱」，沒有人看好東部球隊可以奪冠。

有趣的是，該份調查還預測詹姆斯（LeBron James）2026至2027年賽季動向，多數人認為他會待在湖人，不過也有人認為他會直接退休，另外騎士、勇士、獨行俠、熱火也出現在預測榜單上。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中