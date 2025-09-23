NBA》美媒新賽季民調公開 約基奇坐穩聯盟第一人

約基奇被看好新賽季可以拿回MVP。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕NBA季前訓練營即將展開，而在新賽季正式開幕之前，美國媒體《ESPN》找來教練、球探、管理層做了份預測報告，如今報告公開，雷霆最被看好可以衛冕，而當世第一人則是金塊約基奇（Nikola Jokic）。

《ESPN》邀請20位教練、球探、管理層來調查，新賽季MVP約基奇獲得最多票，參與報告的一位西部球探解釋，雖然約基奇已經是最好的球員，但他依然持續進化中；至於當今最好球員，約基奇則是獲得壓倒性19票，唯一「跑票」是投給了東契奇（Luka Doncic）。

請繼續往下閱讀...

東西部冠軍方面票選呈現亂鬥，騎士、尼克、老鷹、公鹿、魔術都有人投，其中騎士9票最高；西部方面則相對單純，18票看好雷霆，剩餘2票則看好休賽季大補強、上季第二輪和雷霆打到搶七的金塊。

總冠軍預測方面，有18人看好雷霆可以衛冕，另外有2票投給金塊，結果一面倒呈現「西強東弱」，沒有人看好東部球隊可以奪冠。

有趣的是，該份調查還預測詹姆斯（LeBron James）2026至2027年賽季動向，多數人認為他會待在湖人，不過也有人認為他會直接退休，另外騎士、勇士、獨行俠、熱火也出現在預測榜單上。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法