MLB》小時候的球星成為隊友 巨人艾德里奇坦言不真實：想打自己一巴掌

小時候的艾德里奇（左）曾與韋蘭德留下合照。（圖片取自大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕巨人頭號大物艾德里奇（Bryce Eldridge）上週迎來大聯盟生涯初登場，也與小時候曾有過一面之緣的42歲3屆塞揚名投韋蘭德（Justin Verlander）成為隊友，小時候見到的球星在長大後能一同奮戰，也讓艾德里奇感到不真實，甚至想要打自己一巴掌。

談到艾德里奇與韋蘭德的緣分，大聯盟官網撰文寫道，艾德里奇9歲時曾與家鄉維吉尼亞州的少棒全明星隊獲得機會參觀坎登球場（Camden Yards），並受邀進到場內進行打擊練習，也抓住機會能與當時還效力老虎的「虎王」韋蘭德互動，艾德里奇在一旁與韋蘭德自拍一張照片作為紀念，直到他在上周首度被叫上大聯盟後，這張照片又再度被流傳。

回憶起當時的情景，艾德里奇說：「我們當時在場上進行打擊練習，然後他（韋蘭德）就走過來幫我們簽了一堆照片並和我們合照，我記得我當時才9歲，他也還在老虎隊效力，當時覺得一切都圓滿了。」

而當被問及韋蘭德本人有沒有看過這張照片，艾德里奇表示本人已經看過了，「我記得有一天考斯（Christian Koss）有傳到球隊的群組裡，然後就編了個故事說他當時對我耍大牌，這根本不是就不是真的，當時的他非常有禮貌，我對那一天的印象非常深刻。那時我身為9歲的孩子，真的是非常酷的時刻，直到現在我20歲了，能和他一起作戰依舊是非常酷的時刻。」

今天巨人在主場迎戰紅雀的比賽，推派韋蘭德掛帥先發，而艾德里奇則是擔任先發5棒指定打擊，兩者再度同場作戰，「這感覺非常不真實，有時候我真的很想打自己一巴掌看是不是在作夢。」

艾德里奇今天賽前累計5場的大聯盟出賽，前天對上道奇強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow），在滿壘時敲出3分打點的二壘安打，生涯首安出爐，目前在大聯盟百大新秀中排名第13，同時也是巨人球團的頭號大物。

