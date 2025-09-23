棒球》陳睦衡亞錦賽抗韓、孫易磊日職一軍搶勝 穀保家商旅日雙傑同日出場

陳睦衡。（資料照）

〔記者黃照敦／台北報導〕棒球亞錦賽台灣隊昨首戰大勝巴勒斯坦，今晚6點30紛推出日職歐力士台灣19歲投手陳睦衡，迎戰18名職棒年輕選手組成的南韓隊，對他而言將是測試成棒賽能力的最佳戰場。

陳睦衡的穀保家商學長孫易磊則在日職一軍戰場，也要同日出賽，今天下午1點在日本火腿主場本季最終戰登板先發對上樂天金鷲隊，也期盼拿下日職一軍首勝。

陳睦衡去年U18亞青賽就有抗韓經驗，先發投5.1局，被敲2安打，奪7次三振，1分未失，這也是亞錦賽教練團希望借重他禦韓的主因，今天在中國平潭舉行的亞錦賽，能否重演克韓實力，值得觀察。

孫易磊和陳睦衡皆出身新北穀保家商，也都是U18世界盃台灣隊國手，如今先後加盟日職，陳睦衡還是育成選手，今年在二軍先發2場、出賽5場，僅2分責失分，防禦率1.17。

至於20歲的孫易磊則在火腿球團刻意栽培下，已在一軍登板8場，今天更難得在個人重要的大賽和陳睦衡同日先發，此外，火腿隊台灣投手古林睿煬9月18日曾後援吞敗，今天若能和孫易磊連線出賽，也很有看頭，台灣球迷都可分別透過電視轉播觀看這三位台灣投手的表現，而他們的投球近況，也將列入明年經典賽台灣隊投手戰力的邀請參考依據。

