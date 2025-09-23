MLB》上半季連10敗仍能搶季後賽 守護者有望改寫美聯歷史

守護者下半季大逆襲，與分區龍頭老虎僅剩1場勝差。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕守護者今年下半季大反撲，目前美聯中區排名第2，與龍頭老虎只剩1場勝差，如果最終打進季後賽的話，將會成為美聯史上首支賽季曾吞10連敗、卻可以打進季後賽的球隊。

美聯中區今年上半季老虎一枝獨秀，7月6日3連戰橫掃守護者後，兩隊勝差一度來到15.5場，同時讓守護者吞下10連敗，實際上到9月初時，老虎依然領先守護者達10.5場，不過一個月時間不到，戰況風雲變色。

請繼續往下閱讀...

9月至今老虎5勝13敗，目前吞下6連敗、近10戰只贏1場，反觀守護者9月打出目前聯盟最佳16勝5敗，昨天輸球前一度拉出10連勝，期間面對老虎3連戰橫掃對手，一口氣將勝差縮小至1場。

《美聯社》報導指出，守護者是繼2017年的道奇後，第一支單季上演過10連敗、10連勝的球隊，歷史上也僅有亞特蘭大勇士、紐約巨人寫過這項紀錄。此外，守護者還有機會成為美聯史上第一支，單季吞過10連敗卻仍打進季後賽的隊伍。

守護者明星外野關（Steven Kwan）表示，上個月沒有人相信球隊還有希望，但團隊打出無私比賽、全隊都團結一心，現在大家都很期待最後一週的比賽。

守護者最後一週6戰皆在主場，第一個3連戰就要正面對決老虎，目前賽季對戰守護者取得6勝4敗對戰優勢，對此總教練瓦格特（Stephen Vogt）表示，球員們都知道對戰關係，他們都準備好了。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法