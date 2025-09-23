晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》上半季連10敗仍能搶季後賽 守護者有望改寫美聯歷史

2025/09/23 11:07

守護者下半季大逆襲，與分區龍頭老虎僅剩1場勝差。（資料照，法新社）守護者下半季大逆襲，與分區龍頭老虎僅剩1場勝差。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕守護者今年下半季大反撲，目前美聯中區排名第2，與龍頭老虎只剩1場勝差，如果最終打進季後賽的話，將會成為美聯史上首支賽季曾吞10連敗、卻可以打進季後賽的球隊。

美聯中區今年上半季老虎一枝獨秀，7月6日3連戰橫掃守護者後，兩隊勝差一度來到15.5場，同時讓守護者吞下10連敗，實際上到9月初時，老虎依然領先守護者達10.5場，不過一個月時間不到，戰況風雲變色。

9月至今老虎5勝13敗，目前吞下6連敗、近10戰只贏1場，反觀守護者9月打出目前聯盟最佳16勝5敗，昨天輸球前一度拉出10連勝，期間面對老虎3連戰橫掃對手，一口氣將勝差縮小至1場。

《美聯社》報導指出，守護者是繼2017年的道奇後，第一支單季上演過10連敗、10連勝的球隊，歷史上也僅有亞特蘭大勇士、紐約巨人寫過這項紀錄。此外，守護者還有機會成為美聯史上第一支，單季吞過10連敗卻仍打進季後賽的隊伍。

守護者明星外野關（Steven Kwan）表示，上個月沒有人相信球隊還有希望，但團隊打出無私比賽、全隊都團結一心，現在大家都很期待最後一週的比賽。

守護者最後一週6戰皆在主場，第一個3連戰就要正面對決老虎，目前賽季對戰守護者取得6勝4敗對戰優勢，對此總教練瓦格特（Stephen Vogt）表示，球員們都知道對戰關係，他們都準備好了。

 

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中