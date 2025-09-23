晴時多雲

體育 籃球 NBA

NBA》跌落神壇！昔日全美最強5星高中生貝茲 簽非保障約加盟七六人

2025/09/23 10:53

貝茲。（資料照）貝茲。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕NBA訓練營將於下週開跑，七六人今天宣布以Exhibit 10合約，簽下21歲前鋒貝茲（Emoni Bates）。

貝茲在高中時就已經聲名大噪，高二時不只被《ESPN》評比為「5星高中生」，更被評為2022梯百大高中籃球員中No.1的球員，主打小前鋒的他當時具備流暢進攻動作，以及優異投籃能力。然而大一賽季因傷缺陣一段時間，使他沒能兌現天賦，NBA選秀行情大幅下跌，最終在2023年以次輪49順位被騎士選中。

貝茲在2023年7月與騎士簽下雙向合約，去年8月簽下第2份雙向。貝茲入行後大部分時間都在G聯盟出賽，在騎士兩個賽季合計在NBA出賽25場，場均3.1分0.8籃板0.7助攻，投籃命中率32.2%，三分命中率33.3%。

Exhibit 10合約是指一份有「Exhibit 10條款」的合約，這是一份一年底薪的無保障合約，同時球員也能夠在被裁掉後前往該隊的發展聯盟打球，對球員最好的情況則是有機會靠著表現讓球隊將該份合約變為雙向合約。七六人今天除了以Exhibit 10網羅貝茲外，還簽下錢德勒（Kennedy Chandler）、希爾（Malcolm Hill）與馬丁（Jaylen Martin）。

