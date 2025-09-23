MLB》效力洋基3A的37歲前田健太能升大聯盟嗎？日本記者給分析

前田健太。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕目前在洋基小聯盟3A打拚的37歲日籍投手前田健太，他在前天交出5局0失分好投。由於所屬的洋基3A有闖進季後賽，前田健太還有登板的可能性。

洋基3A在美國時間21日的例行賽最終賽面對藍鳥3A，前田健太交出5局0失分好投，僅被敲2安，賞5次三振、丟2次保送，沒有失分。

前田健太在2023年季後以2年2400萬美元加盟老虎，但表現不盡理想，上季出賽29場有17場先發，戰績3勝7敗、防禦率6.09。前田健太今年為老虎隊出賽7場都是後援，防禦率7.88，前田健太在美國時間5月1日遭到指定讓渡（DFA），隨後遭到釋出。

前田健太在5月16日以小聯盟約加盟小熊，他在8月4日則以小聯盟約轉戰洋基。前田健太本季在洋基3A出賽8場，戰績3勝3敗、防禦率4.64。

根據大聯盟官網日本記者山田結軌指出，以目前狀況來說，前田健太要升上大聯盟的可能性很低，但他在小聯盟例行賽最終戰展現實力。如果洋基隊的大聯盟選手出現傷兵狀況，前田健太有機會進入球隊季後賽的替補名單。

自2016年起旅美的前田健太，他在8月底受訪曾表明，明年將會回到日職舞台。前田健太在大聯盟9年賽季，累積68勝56敗、平均防禦率4.20，共賞1055次三振。

