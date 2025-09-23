MLB》擊出界外後感覺左手不適 勇士明星二壘阿爾比斯鉤狀骨骨折退場

阿爾比斯左手不適退場，賽後診斷為鉤狀骨骨折。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士明星二壘手阿爾比斯（Ozzie Albies）在今天對上國民的比賽因傷提前退場，經過檢查後球團宣布傷勢為左手鉤狀骨骨折，後續的比賽可能都無法上場。

事件發生在3局下半，阿爾比斯在0好1壞時面對皮爾金頓（Konnor Pilkington）的速球打成界外，隨後感覺到手腕不適，直到下一球投出後，教練與防護員上來了解情況，試著揮棒但仍感覺不舒服，最後選擇換上艾倫（Nick Allen）代打，賽後經檢查後發現左手鉤狀骨骨折。

目前28歲的阿爾比斯，在去年球季也曾傷到左手腕，休息兩個月後才重返球場，今年整季並未受到傷勢，出賽157場繳出.240/.306/.365的打擊三圍，外帶16轟與74分打點，而在大聯盟例行賽只剩下最後一周的情況下，阿爾比斯後續的比賽恐都會缺席養傷。

球隊部分，勇士今天派出塞揚左投「拍賣哥」塞爾（Chris Sale）掛帥先發，雖主投5局挨了2轟共失5分，但打線全場擊出14支安打給予強大火力支援，包括阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）敲出本季第19發全壘打，終場助隊以11：5大勝國民豪奪9連勝，但兩隊本季戰績不佳，皆無緣季後賽。

Here is the moment Ozzie Albies fractured his hamate bone https://t.co/4PLpIhxXgL pic.twitter.com/pFpnG1L88e — Talkin’ Baseball （@TalkinBaseball_） September 23, 2025

