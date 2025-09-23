晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》擊出界外後感覺左手不適 勇士明星二壘阿爾比斯鉤狀骨骨折退場

2025/09/23 11:31

阿爾比斯左手不適退場，賽後診斷為鉤狀骨骨折。（美聯社）阿爾比斯左手不適退場，賽後診斷為鉤狀骨骨折。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士明星二壘手阿爾比斯（Ozzie Albies）在今天對上國民的比賽因傷提前退場，經過檢查後球團宣布傷勢為左手鉤狀骨骨折，後續的比賽可能都無法上場。

事件發生在3局下半，阿爾比斯在0好1壞時面對皮爾金頓（Konnor Pilkington）的速球打成界外，隨後感覺到手腕不適，直到下一球投出後，教練與防護員上來了解情況，試著揮棒但仍感覺不舒服，最後選擇換上艾倫（Nick Allen）代打，賽後經檢查後發現左手鉤狀骨骨折。

目前28歲的阿爾比斯，在去年球季也曾傷到左手腕，休息兩個月後才重返球場，今年整季並未受到傷勢，出賽157場繳出.240/.306/.365的打擊三圍，外帶16轟與74分打點，而在大聯盟例行賽只剩下最後一周的情況下，阿爾比斯後續的比賽恐都會缺席養傷。

球隊部分，勇士今天派出塞揚左投「拍賣哥」塞爾（Chris Sale）掛帥先發，雖主投5局挨了2轟共失5分，但打線全場擊出14支安打給予強大火力支援，包括阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）敲出本季第19發全壘打，終場助隊以11：5大勝國民豪奪9連勝，但兩隊本季戰績不佳，皆無緣季後賽。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中