NBA》還沒開季就可能報銷 范維利特受傷原因曝光

〔體育中心/綜合報導〕休賽季大補強的「宇宙火箭」，在季前訓練營正式開始前傳出壞消息，陣中老將控球後衛范維利特（Fred VanVleet）驚傳十字韌帶撕裂，而今他受傷的原因也跟著曝光。

根據美國《雅虎體育》記者伊科（Kelly Iko）消息，范維利特是在球隊巴哈馬的迷你訓練營中弄傷十字韌帶，目前計畫本週接受手術治療。

范維利特十字韌帶受傷，很可能讓他整季報銷，這也打亂了火箭新賽季計畫，他的控球缺可能會由2024年的探花謝波德（Reed Sheppard）、A.哈勒戴（Aaron Holiday）、湯普森（Amen Thompson）補上。

巧合的是，休賽季初范維利特就曾點名謝波德，表示年輕人打得越好，他們這些老將就可以有更多休息時間。

不幸的是，由於火箭隊團隊薪資距離第一層硬上限僅差125萬美元，《ESPN》薪資專家馬克斯（Bobby Marks）表示，他們無法直接簽下自由球員，僅能透過交易補強，同時雖然可以申請約1410萬美元的傷病特例，但同樣因為卡在薪資上限而無法使用。

