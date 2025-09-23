MLB》教士再見釀酒人收季後賽門票！國聯西區龍頭之爭持續緊咬道奇

教士晉級季後賽。（取自教士官方X）

〔體育中心/綜合報導〕教士今天在延長賽敲出再見安打，以5：4氣走國聯中區冠軍釀酒人，也確定收下今年季後賽門票。

教士開賽先靠著對手一三壘有人時投手犯規先馳得點，釀酒人2局上從教士王牌投手皮維塔（Nick Pivetta）手中灌進3分逆轉超前，然而教士5局下先靠伊格雷西亞斯（Jose Iglesias）陽春砲追回1分，7局下阿拉耶茲（Luis Arraez ）關鍵安打一棒追平，雙方最終鏖戰9局分不出勝負，進入延長賽。

第10局雙方各攻下1分依舊難分勝負，11局上教士用雙殺守住1出局滿壘危機無失分，11局下費爾明（Freddy Fermin）敲出再見安打，教士擊敗釀酒人的同時也收下季後賽門票，近6年第4度闖進季後賽，同時在國聯西區龍頭之爭，以2.5場落後道奇持續緊咬，今天贏球同時也讓道奇分區封王魔術數字停留在「M3」。

教士連續2年打進季後賽，目前國聯確定晉級季後賽的球隊有費城人、釀酒人、道奇、小熊與教士，今年國聯最後一張季後賽門票，將由紅人、大都會、響尾蛇、巨人、響尾蛇、馬林魚這6隊來爭取。

