MLB》塞揚韋蘭德僅投4.1局失掉4分 巨人打線後繼無力不敵紅雀

韋蘭德今日先發只投4.1局就失掉4分自責分，苦吞本季第11敗。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巨人今天在主場迎戰紅雀，派出42歲塞揚名投韋蘭德（Justin Verlander）掛帥先發，但今日表現不盡理想，僅投4.1局就失掉6分（4分自責）退場，而打線也遭到後援投手壓制，終場巨人以5：6吞敗，近5場比賽僅拿下1勝。

巨人一開始先靠著拉莫斯（Heliot Ramos）首局首打席全壘打先馳得點，即便3、4兩局紅雀各有1分進帳，但4局下半巨人單局敲出4支安打攻下3分要回領先優勢。

請繼續往下閱讀...

然而來到5局上，韋蘭德遭遇亂流，一壘有人時先是被赫雷拉（Iván Herrera）扛出兩分砲追平比數，隨後被連續擊出兩支安打攻佔二三壘，雖然讓帕赫斯（Pedro Pagés）成功擊出滾地球，但二壘手施密特（Casey Schmitt）發生接球失誤，讓超前分回到本壘。

巨人被逆轉後，教練團也當機立斷換上貝克（Tristan Beck）接替韋蘭德的投球，但最後仍失掉1分後才靠著三振化解危機，讓紅雀單局灌進4分。雖然打線在下個半局靠著德弗斯（Rafael Devers）馬上敲出本季第33轟，但全隊卻在6局之後熄火，團隊只敲出1支安打，最終以1分差落敗。

大聯盟例行賽來到最後一周的賽事，目前仍在力拚季後賽的兩隊，戰績皆為77勝80敗，與國聯外卡資格還有3.5場的勝差。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法