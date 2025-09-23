晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

NFL》開季奪3連勝卻擺脫不了傷病魔咒！49人51億防守巨星整季報銷

2025/09/23 11:59

49人巨星波薩。（資料照）49人巨星波薩。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕舊金山49人今年開季勇奪3連勝，然而今天卻再傳悲報，根據《ESPN》報導，陣中巨星防守邊鋒波薩（Nick Bosa）右膝前十字韌帶（ACL）撕裂，確定本季報銷。

波薩在昨天面對亞利桑那紅雀的比賽中，在比賽最後約1分鐘時，欲從左側切入擒殺四分衛穆雷（Kyler Murray），然而在與紅雀進攻截鋒畢丘姆（Kelvin Beachum）交鋒時，波薩又遭到進攻哨鋒（Evan Brown）包夾並被撞倒在地，導致他右膝異常彎曲。

今天MRI檢查結果出爐，波薩確定為右膝前十字韌帶撕裂，確定將缺席本季所有賽事。49人總教練沙納漢（Kyle Shanahan）表示，波薩傷勢唯一的「好消息」是沒有伴隨其他韌帶受損，但球隊當中沒有人能輕易補上波薩的空缺；對於是否可能交易補強，沙納漢表示球隊會做考慮，但不急著做出行動。

49人雖然開季奪下3連勝，但球隊接連倒下主戰四分衛珀迪（Brock Purdy）、外接手詹寧斯（Jauan Jennings）與明星近端鋒基特爾（George Kittle）等主力球員，如今又傷了自2021年起累積全聯盟最多142次QB Hits的波薩，戰力再度受到嚴重衝擊。

波薩前年簽下5年1.7億美元（約51億新台幣）大約，當時創下聯盟史上非四分衛最高薪紀錄。攤開目前49人傷兵名單，陣中最貴的珀迪、基特爾與波薩都在其中，其中基特爾確定會缺陣至少4場比賽，至於珀迪本週將加強訓練強度，球隊將觀察是否有機會在例行賽第4週回歸。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中