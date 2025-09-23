NFL》開季奪3連勝卻擺脫不了傷病魔咒！49人51億防守巨星整季報銷

49人巨星波薩。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕舊金山49人今年開季勇奪3連勝，然而今天卻再傳悲報，根據《ESPN》報導，陣中巨星防守邊鋒波薩（Nick Bosa）右膝前十字韌帶（ACL）撕裂，確定本季報銷。

波薩在昨天面對亞利桑那紅雀的比賽中，在比賽最後約1分鐘時，欲從左側切入擒殺四分衛穆雷（Kyler Murray），然而在與紅雀進攻截鋒畢丘姆（Kelvin Beachum）交鋒時，波薩又遭到進攻哨鋒（Evan Brown）包夾並被撞倒在地，導致他右膝異常彎曲。

今天MRI檢查結果出爐，波薩確定為右膝前十字韌帶撕裂，確定將缺席本季所有賽事。49人總教練沙納漢（Kyle Shanahan）表示，波薩傷勢唯一的「好消息」是沒有伴隨其他韌帶受損，但球隊當中沒有人能輕易補上波薩的空缺；對於是否可能交易補強，沙納漢表示球隊會做考慮，但不急著做出行動。

49人雖然開季奪下3連勝，但球隊接連倒下主戰四分衛珀迪（Brock Purdy）、外接手詹寧斯（Jauan Jennings）與明星近端鋒基特爾（George Kittle）等主力球員，如今又傷了自2021年起累積全聯盟最多142次QB Hits的波薩，戰力再度受到嚴重衝擊。

波薩前年簽下5年1.7億美元（約51億新台幣）大約，當時創下聯盟史上非四分衛最高薪紀錄。攤開目前49人傷兵名單，陣中最貴的珀迪、基特爾與波薩都在其中，其中基特爾確定會缺陣至少4場比賽，至於珀迪本週將加強訓練強度，球隊將觀察是否有機會在例行賽第4週回歸。

