MLB》賣掉大谷翔平職業生涯300轟球 獲135萬的女大生仍要節儉

大谷翔平。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平在美國時間6月24日對洛磯之戰，達成日美通算300轟里程碑，當時撿到這顆全壘打球的落磯球迷是名女大生，最後以4萬4322美元（約新台幣135萬元）賣出。這位女大生艾蜜莉（Emily Sauvageau）近日受訪表示，她打算把這筆金錢與弟弟平分。

大谷翔平在日職日本火腿隊時期累積48轟，「打者翔平」在美國時間6月24日達標日美通算300轟。大谷本季以打者身分出賽153場，交出53轟並列國聯全壘打王，生涯在大聯盟也累積278轟。

根據美國蒙大拿州當地媒體《Montana Sports》報導，艾蜜莉提到，當時拍賣場的人曾說這顆可能會拍賣到六位數（美元），但她從未把期望值設定這麼高，「我對4萬美元已經很興奮了，如果你在我接球的當下，告訴我會多有錢，我肯定會驚訝。」

至今已經看過838場洛磯比賽的艾蜜莉說，雖然擁有這筆意外之財，他們的花費依舊保持低調，將把這筆金額與即將從高中畢業的弟弟平分，「我想他會想買幾件襯衫，作為他第一次的小額購買。而我可能會和朋友舉辦一個小型披薩派對。」

