登峰造極籃球賽》張聿嵐返台首戰就繳超狂大三元 台師大女籃逆轉世新

張聿嵐。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕傷癒復出的張聿嵐今天在登峰造極籃球邀請賽女子大專組首次登場，最後還上演抄截後上籃的致勝球，繳出12分、11籃板、10抄截、6助攻的超狂數據，率領台灣師大女籃以66：63逼退世新大學，拿下首勝。

張聿嵐在HBL時期有「最強女高中生」之稱，只是在高三最後一年因左膝十字韌帶斷裂無緣4強，之後旅美又出現左膝傷勢再次動刀，如今，她選擇返台加入台灣師大，新賽季將隨隊征戰UBA大專聯賽。

請繼續往下閱讀...

雖然歷經傷勢反覆，旅美被迫中斷，張聿嵐也坦言很可惜，但多虧在美國的楊玉明、陽明高中恩師李台英協助及鼓勵，讓她走出難關，而她也自認受傷的這兩年心態改變許多，現在會看得比較遠，不會操之過急，而是一步一步來，先好好找回感覺。

今夏曾隨台灣師大到廈門、日本打比賽，張聿嵐表示，其實本週的登峰造極籃球賽才是她隨隊後第一場在台灣的比賽，雖然很緊張，但也有隊友幫忙，尤其有陽明高中的老戰友江子柔並肩作戰，讓她格外安心。

台灣師大首節打完還以7：17落後，但第四節迎頭趕上，在最後尾聲58：58平手階段，江子柔的2罰1中超前比分，張聿嵐的抄截後快攻上籃再添保險分，聯手助隊守下本屆首勝。

雖然拿下大三元數據，但張聿嵐歸功團隊，自己也還需要找回比賽感覺，而江子柔拿下全隊最高19分。至於世新以林映樺的15分最佳，蔡佑蓮12分居次。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法