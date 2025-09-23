日職》控球失準！孫易磊本季第2場先發 僅投2局失3分遭換下場

孫易磊。（取自日本火腿官方社群媒體Ｘ）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿台灣20歲新星孫易磊今天在主場先發面對樂天金鷲，孫易磊僅投2局失3分就被換下場。日本火腿前2局打完以0比3落後。孫易磊目前是敗投候選人。

孫易磊開賽控球不穩，被樂天開路先鋒中島大輔敲二壘安打，接著對方靠飛球推進至三壘。孫易磊遭樂天三番黑川史陽纏鬥11球，最後被擊出右外野兩分砲。孫易磊連續三振樂天洋砲維特（Luke Voit）、老將淺村榮斗，結束首局。

孫易磊第2局一開始被敲安、丟保送，讓樂天無人出局攻占一、二壘，樂天捕手太田光要短打點成內野飛球出局。孫易磊又丟保送形成滿壘，中島大輔敲滾地球護送1分，孫易磊三振太平洋聯盟安打王村林一輝，結束第2局。

孫易磊此戰主投2局用56球，被敲3安包含1轟，賞3次三振、丟2次保送。孫易磊本季在一軍出賽9場有2場先發，賽後防禦率為5.11。

前一次孫易磊在一軍先發是在8月11日，當時他對軟銀鷹丟3.1局失2分，最後吞下敗投。

孫易磊本季在二軍出賽15場有12場先發，拿到3勝1敗、防禦率1.76，共投66.1局賞62次三振，每局被上壘率為0.75。

