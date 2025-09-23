晴時多雲

體育 即時新聞

台日排球交流！北港高中、利府高校排球隊同場切磋 台灣學生讚：對方基本功足

2025/09/23 13:48

北港高中邀請日本利府高校學校23名師生一起到學校，與女排隊學生進行友誼賽交流。（記者李文德攝）北港高中邀請日本利府高校學校23名師生一起到學校，與女排隊學生進行友誼賽交流。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕國立北港高中女子排球隊成軍第4年，征戰全國大小場賽事斬獲無數佳績，為促成球員們技術精進，校方首度邀請日本以體育著稱的利府高校共23名師生到校交流5天，除讓學校23名學生與他們打球外，更請近30名建國國中排球隊學生參與。不少學生表示，日本學生基本功很足、團隊向心力強，可作為日後借鏡。

北港高中女排隊近年聘請在地退休的金牌教練出馬，從前年全國聯賽獲得第7名，去年雲林春季縣長盃籃球賽第3名、和家盃全國排球賽冠軍、全國玉山莒光盃中等學校排球賽亞軍，去年高中甲級排球聯賽全國第6名，屢獲佳績。

校長江耀琪表示，去年到日本宮城縣教育交流，恰好與日本利府高校交流，更藉機邀請日後可來台參訪，近期透過「高級中等以下學校國際教育交流聯盟」媒合下，讓利府高校校長服部克弘及3名教練率領19名學生前來北港高中展開為期5天的參訪交流。

江耀琪說，此次交流以排球友誼賽為主，讓兩校可以在場上的對抗與合作，彼此切磋技術、學習精神，校方更邀請建國國中男、女排球隊學生與日本學生技術交流，共同體驗運動帶來的熱情與友誼。

不少學生指出，發現利府高校排球隊學生的基本功很紮實，在打球期間發現他們的向心力非常強，非常有團隊衝勁，是可以讓自己球技更精進的借鏡。

服部克弘表示，此次走入台灣與當地高中國際交流，既可以培養國際間人才，不僅是在體育方面、甚至在文化面也能交流，希望交流模式能夠持續。

