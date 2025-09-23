晴時多雲

體育 棒球 MLB

MiLB》大聯盟史上僅5人達成！紅人29歲工具人喬丹上演「完全守備」

2025/09/23 14:58

喬丹昨日在小聯盟上演「完全守備」。（圖片取自紅人3A官方X）喬丹昨日在小聯盟上演「完全守備」。（圖片取自紅人3A官方X）

〔體育中心/綜合報導〕昨日是小聯盟3A最後一天的例行賽事，而在紅人對上釀酒人的比賽中，紅人內野工具人喬丹（Levi Jordan）達成單場9個守備位置通通守過的「完全守備」壯舉，賽後也提到這次經驗會讓他永遠不會忘記。

喬丹昨日的比賽打先發第9棒鎮守三壘，隨後從第2局開始，每一局皆更換一次守備位置，分別是游擊、二壘、一壘、左外野、中外野、右外野、投手與捕手，達成連大聯盟都相當罕見的「完全守備」成就，甚至在2局上半擔任游擊手時，還上演飛撲美技。

「從昨天想到這個計畫到今天執行，整個過程非常有趣，這個經驗我永遠不會忘記。」喬丹說：「或許沒辦法一天完成，不過我希望我的棒球生涯中，可以有再一次守全部位置的機會。但能夠在一天之內達成，這個回憶我絕對會永久珍藏。打了20年的棒球，我可以說，我在職棒層級每個位置都守過了，這是很酷的一件事，不是每個人都可以這麼自誇的。」

而喬丹談起這過程最緊張的時刻，莫過於8局上半擔任投手，兩隊甚至還以4：4暫成平手，「當投手或許是我在守全部9個位置中最緊張的一次，我當時心想至少要能夠把球丟進好球帶，讓打者能夠打到球，但當我投出第1顆球後，我就找到感覺了，我能夠找到好球帶在哪裡，就像是在傳接球一樣。」最終喬丹只用3顆球面對3名打者，留下兩名跑者後就回到三壘防區。

上一次有選手在小聯盟上演「完全守備」，已要追溯到2022年的卡斯提歐（Ali Castillo），且在大聯盟層級，史上也只有5位球員達成，最近一次已經是2017年，當時由羅邁（Andrew Romine）完成。

目前已29歲的喬丹，在2018年以第29輪順位被小熊選中，自2023年季中至今持續待在3A，在該層級一共362場出賽，.256/.330/.400的打擊三圍，外帶32轟與134打點，曾在去年短暫上過大聯盟留下7場出賽。

